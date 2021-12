IMOU Cue 2C, videosorveglianza e baby monitor a 21,97 euro

Se avete intenzione di aggiungere un livello di sicurezza alla vostra abitazione, scegliendo IMOU Cue 2C vi dotate di un dispositivo dalla duplice funzione e dalle recenti tecnologie, ad un prezzo stracciato grazie ad una promozione attualmente in corso.

Prima di tutto, le caratteristiche: questa telecamera registra in Full HD a 1080p e 25-30 fps, con compressione H.265 in modo tale da permettere di accumulare un maggior numero di ore di registrazione (a parità di spazio su disco a disposizione) senza perdita nella qualità. Può archiviare le registrazioni su microSD fino a 256 GB, oppure su un NVR (network video recorder) o sul cloud, con registrazione no-stop 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La lente ha un angolo di visione di 108 gradi e la base è orientabile di 131 gradi, in modo tale da consentire di fissarla a parete o di poggiarla su un ripiano e orientarne poi la testa per direzionare il centro dell’inquadratura dove più fa comodo ma consentendo allo stesso tempo un ampio margine di visualizzazione. Monta un sensore IR per garantire una visione anche al buio (fino a 10 metri) e senza dover utilizzare alcuna luce, e un microfono che capta i rumori esterni e che collabora con gli algoritmi di intelligenza artificiale per offrire un sistema di segnalazione preciso ed efficace.

Può infatti riconoscere gli essere umani e notificarne la presenza inviato un avviso sullo smartphone, ma in base alla configurazione dell’utente può anche segnalare qualsiasi movimento o rumore anomalo, come ad esempio il pianto di un bambino, il che la rende una valida soluzione anche come baby monitor.

Monta un sensore CMOS da 2 MP in formato 1/2.8″ e può effettuare uno zoom digitale fino a 16x. Funziona con smartphone Android ma anche con iPhone, pesa intorno ai 70 grammi e misura all’incirca 11 x 7 x 3,5 centimetri, quindi è anche piuttosto compatta e facilmente mimetizzabile anche grazie alla colorazione prettamente bianca.

Se vi interessa comprarla come dicevamo al momento è in sconto online: anziché 72,07 euro la si paga 21,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.