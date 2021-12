Apple svela App Store Award per i migliori giochi e app 2021

Nelle scorse ore Apple ha annunciato i vincitori degli Apple Music Award, i migliori podcast del 2021 e anche le classifiche delle canzoni più ascoltate del 2021 su Apple Music: ora Apple rivela i vincitori degli App Store Award 2021, celebrando i 15 migliori app e giochi che hanno aiutato gli utenti ad attingere alle passioni personali, scoprire sbocchi creativi, entrare in contatto con nuove persone ed esperienze e semplicemente divertirsi.

I vincitori di quest’anno includono sviluppatori di tutto il mondo le cui app e giochi sono stati selezionati dal team editoriale globale di App Store di Apple per offrire qualità eccezionale, tecnologia innovativa, design creativo e impatto culturale positivo.

«Gli sviluppatori che hanno vinto gli App Store Award nel 2021 hanno sfruttato le proprie passioni e la propria visione per realizzare le migliori app e i migliori giochi dell’anno, stimolando la creatività e la passione di milioni di utenti in tutto il mondo» dichiara Tim Cook, CEO di Apple. «Che si tratti di programmatori indie autodidatti o di leader in grado di ispirare che costruiscono aziende globali, questi eccellenti sviluppatori hanno innovato con la tecnologia Apple, e molti hanno contribuito a promuovere il profondo senso di unione e dello stare insieme di cui avevamo bisogno quest’anno».

Le migliori app e giochi di quest’anno hanno offerto esperienze straordinarie su tutti i dispositivi Apple. Dieci anni dopo il suo debutto su App Store, Toca Life World continua a lavorare magnificamente sull’arte del gioco e dell’espressione di sé per i bambini. Gli sviluppatori di DAZN hanno portato la cultura sportiva locale sotto i riflettori di tutto il mondo perchè tutti possano goderne, mentre Carrot Weather ha portato le sue eccellenti previsioni meteorologiche, e il carattere spiritoso che le contraddistingue, al polso degli utenti.

LumaFusion ha reso l’editing video più veloce, più accessibile ai meno esperti e più portatile per i creatori di ogni livello, mentre Craft ha reso possibile in modo creativo efficienza e aspetto artistico attraverso un taccuino con capacità apparentemente illimitate. La grafica incredibile e le ricche trame di “League of Legends: Wild Rift,” “MARVEL Future Revolution,” “Myst,” “Space Marshals 3,” e, in Apple Arcade, di “Fantasian” hanno trasportato giocatori di ogni età in esperienze di gioco coinvolgenti.

Vincitori degli App Store Award 2021

App

iPhone App of the Year: Toca Life World di Toca Boca

iPad App of the Year: LumaFusion di LumaTouch

Mac App of the Year: Craft, di Luki Labs Limited

Apple TV App of the Year: DAZN di DAZN Group

Apple Watch App of the Year: Carrot Weather di Grailr

Giochi

iPhone Game of the Year: League of Legends: Wild Rift di Riot Games

iPad Game of the Year: MARVEL Future Revolution di Netmarble Corporation

Mac Game of the Year: Myst di Cyan

Apple TV Game of the Year: Space Marshals 3 di Pixelbite

Apple Arcade Game of the Year: Fantasian di Mistwalker

Trend dell’anno: connessione

Oltre a riconoscere le migliori app e giochi sui dispositivi Apple, gli editor globali dell’App Store di Apple indicano anche un Trend dell’Anno. L’obiettivo è quello di identificare una tendenza che ha avuto un impatto significativo nella vita delle persone, e di riconoscere le app e i giochi migliori che hanno intercettato e interpretato questa tendenza. Il trend del 2021 è la “Connessione”. I vincitori del trend di quest’anno hanno unito le persone in modi significativi – soddisfacendo esigenze social, personali o professionali degli utenti in tutto il mondo.

Among Us! di Innersloth

Con un mix di cooperazione e competizione, Among Us! comunità coltivata attraverso corrispondenze di dimensioni ridotte che hanno esortato gli utenti a parlare e ad ascoltarsi a vicenda tramite battute, bluff e lavoro di squadra.

Bumble da Bumble Inc.

Bumble ha colto il momento aggiungendo e migliorando le funzionalità progettate per colmare il divario per gli utenti che sperano di uscire con qualcuno, stringere amicizie platoniche e ampliare le loro reti professionali, il tutto promuovendo conversazioni alimentate dalle donne.

Canva, da Canva

Offrendo strumenti di progettazione semplici ed eleganti e splendidi modelli, Canva aiuta gli utenti ad attingere al loro spirito imprenditoriale rendendo il design semplice per professionisti, studenti, persone in cerca di lavoro, leader di comunità e team di ogni tipo.

MangiaOkra, di Anthony Edwards Jr. e Janique Edwards

EatOkra ha creato una guida solida e guidata dagli utenti a più di 11.000 ristoranti di proprietà di neri che aiuta le persone a trovare modi gustosi per investire nella loro comunità.

Peanut, da Peanut App Limited

Lanciando Pod audio social guidati da esperti su tutto, dalla gravidanza e menopausa alle relazioni e alla cura di sé, Peanut sta creando spazio per conversazioni oneste su ogni aspetto della femminilità in ogni fase della vita.

Per oltre un decennio, Apple ha premiato le migliori app e giochi alla fine di ogni anno. Per riconoscere l’impatto dei team di sviluppatori vincitori, l’anno scorso, i designer Apple hanno iniziato una tradizione di festeggiamenti attraverso una meticolosa lavorazione artigianale con premi fisici di App Store per ogni vincitore. Ispirato all’iconica icona blu di App Store, ogni premio rivela il logo di ‘App Store incastonato nell’alluminio riciclato al 100% utilizzato per realizzare i prodotti Apple, con il nome del vincitore inciso sull’altro lato.

Per saperne di più sulle app e sui giochi in evidenza negli App Store Award 2021, è possibile visitare App Store. Oltre alle scelte editoriali di App Store, sono disponibili le classifiche per le migliori app e giochi dell’anno, nonché le migliori classifiche di Apple Arcade.