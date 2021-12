Apple annuncia i giochi e le app più scaricati del 2021

Oltre agli App Store Award 2021 scelti dal team App Store, Apple rivela le app e i giochi gratis e a pagamento più scaricati del 2021. Tra le app iPhone gratuite più scaricate domina su tutti TikTok, seguito dai YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook e Messenger. Invece tra quelle a pagamento troviamo in testa Procreate Pocket, HotSchedules, The Wonder Weeks e TouchRetouch.

Nei giochi gratis più scaricati per iPhone nel 2021 domina Among Us! seguito da Roblox, Project Makeover e Call of Duty Mobile. Invece nei giochi a pagamento più scaricati per iPhone troviamo Minecraft, Heads Up!, Bloons TD6 e Monopoly.

Tra le app per iPad gratuite più scaricate del 2021 domina YouTube seguito da Zoom, Disney+, Netflix e TikTok. Invece tra le app iPad più scaricate in cima troviamo Procreate seguito da GoodNotes 5, Notability e Duet Display. Anche nei giochi più scaricati gratis per iPad domina Among Us! Seguito da Roblox e Project Makeover, invece in quali a pagamento troviamo Minecraft, Bloons TD 6 e Geometry Dash.

Infine nei videogiochi più scaricati del 2021 di Apple Arcade troviamo in cima il classico ma sempre divertente The Oregon Trail, seguito da NBA 2K21 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch e Sonic Racing.

App iPhone gratuite più scaricate 2021

TikTok

YouTube

Instagram

Snapchat

Facebook

Messenger

Google Maps

Gmail

ZOOM

Amazon Shopping

App iPhone a pagamento più scaricate 2021

Procreate Pocket

HotSchedules

The Wonder Weeks

TouchRetouch

Facetune

Shadowrocket

75 Hard

Dark Sky Weather

Autosleep

SkyView

Giochi iPhone gratis più scaricati 2021

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

High Heels!

Magic Tiles 3: Piano Game

Water Sort Puzzle

Shortcut Run

Bridge Race

Giochi iPhone a pagamento più scaricati 2021

Minecraft

Heads Up!

Bloons TD 6

Monopoly

Geometry Dash

My Child Lebensborn

Plague Inc.

True Skate

Grand Theft Auto: San Andreas

Incredibox

App iPad gratuite più scaricate 2021

YouTube

ZOOM

Disney+

Netflix

TikTok

Google Chrome

HBO Max

Hulu

Amazon Prime Video

Gmail

App iPad a pagamento più scaricate 2021

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Toca Kitchen 2

Toca Life: Hospital

LumaFusion

Shadowrocket

Affinity Designer

Toca Life: Vacation

Giochi iPad gratuiti più scaricati 2021

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Phone Case DIY

Subway Surfers

Hair Challenge

Magic Tiles 3: Piano Game

Tiles Hop – EDM Rush

Blob Runner 3D

Bridge Race

Giochi iPad a pagamento più scaricati

Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

Monopoly

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Plague Inc.

Human: Fall Flat

Ultimate Custom Night

Grand Theft Auto: San Andreas

Giochi Apple Arcade più scaricati:

The Oregon Trail

NBA 2K21 Arcade Edition

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

SpongeBob: Patty Pursuit

Skate City

PAC-MAN Party Royale

Cut the Rope Remastered

Hot Lava

Angry Birds Reloaded

Le classifiche complete delle app e dei giochi più scaricati da App Store nel 2021 sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Nelle scorse ore Apple ha annunciato i vincitori degli Apple Music Award, i migliori podcast del 2021, le classifiche delle canzoni più ascoltate del 2021 su Apple Music e anche i vincitori degli App Store Award 2021.