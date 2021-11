Apple celebra i migliori podcast del 2021

Oltre ai vincitori degli Apple Music Award 2021, Apple ha condiviso oggi un comunicato stampa che celebra i migliori e più popolari podcast del 2021, curati dal team editoriale di Apple Podcasts.

Apple ha nominato “A Slight Change of Plans” con Maya Shankar come “Best Show of the Year”. Lo spettacolo combina la narrazione con la scienza cognitiva e comportamentale per aiutare gli ascoltatori a capire i cambiamenti nelle loro vite, compresi i cambiamenti durante i trattamenti medici. A Slight Change of Plans include conversazioni con Riz Ahmed, Kacey Musgraves, Tommy Caldwell e altri protagonisti ancora.

“Anything for Selena” con Maria Garcia è stato premiato come miglior podcast “Esordiente dell’anno”. Lo spettacolo esplora la paternità, l’appartenenza, l’identità e il linguaggio attraverso la narrazione e l’analisi culturale.

Oltre a Best Show of the Year e Newcomer of the Year, Apple ha premiato un gran numero di spettacoli ed episodi podcast che hanno “definito e rispecchiato” il 2021. Eccoli di seguito elencati:

Spettacoli

“A Kids Book About: The Podcast” con Matthew Winner;

“Anything Goes con Emma Chamberlain”;

“Good Inside con Dr. Becky”

“Las Culturistas con Matt Rogers e Bowen Yang”

“Pantsuit Politics” con Sarah Stewart Holland e Beth Silvers

“Teenager Therapy” con Gael Aitor, Kayla Suarez, Mark Hugo, e Thomas Pham

“The Experiment” con Julia Longoria

“The Midnight Miracle” con Talib Kweli, yasiin bey, e Dave Chappelle

“This Land” con Rebecca Nagle

“U Up?” con Jordana Abraham e Jared Fried

Episodi

“A Friendly Ghost Story” da “Invisibilia” con Yowei Shaw e Kia Miakka Natisse

“Bubba Wallace” da “Club Shay Shay” con Shannon Sharpe e Bubba Wallace

“Glorious Basterds” da “Storytime con Seth Rogen” “

How Do I Love Someone?” da “WILD” con Megan Tan

“My Parents, Ellen e Tom” da “Forever is a Long Time” con Ian Coss

“The Body Mass Index” da “Maintenance Phase” con Michael Hobbes

“The People in the Neighborhood” da “Still Processing” con Jenna Wortham e Wesley Morris “The Symphony” da “The Midnight Miracle” con Talib Kweli, yasiin bey, e Dave Chappelle “The Unwritten Rules of Black TV” da “The Experiment” con Hannah Giorgis

“This Strange Story” da “9/12” con Dan Taberski

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo dei podcast il link da seguire è direttamente questo.