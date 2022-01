Apple vanta oltre 745 milioni di abbonati ai suoi servizi

Sono oltre 745 milioni gli utenti abbonati ai servizi di Apple (Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple TV+, Libri, Apple One, ecc.). Lo riferisce la Casa di Cupertino stesso spiegando nel 2021 i servizi in questione “hanno aiutato a creare app innovative, contenuti interessanti ed esperienze uniche per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo in ancora più modi”.

“Apple offre un portfolio di servizi d’eccezione che nel 2021 si sono rivelati essenziali per chi era alla ricerca di nuovi modi per passare il tempo, informarsi, restare in contatto e trovare la giusta motivazione” ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple. “Con più di 745 milioni di abbonamenti a pagamento, Apple continua a mettere in contatto sviluppatori, artisti, autori e menti creative di tutto il mondo con gli utenti, su oltre un miliardo di dispositivi, offrendo strumenti, contenuti ed esperienze di qualità che arricchiscono sensibilmente la vita di tutti i giorni.

Apple riferisce ancora che ogni settimana, aziende di ogni dimensione con oltre 600 milioni di persone in 175 Paesi diversi, hanno permesso agli sviluppatori di guadagnare oltre 260 miliardi di dollari con la vendita di beni e servizi digitali dal lancio dell’App Store nel 2008. Questa cifra impressionante segna un nuovo record annuo per i guadagni degli sviluppatori dell’App Store, ma è comunque solo una piccola parte del giro d’affari dell’ecosistema App Store, confermando ancora una volta la sua capacità di creare opportunità e favorire la crescita economica di aziende in tutto il mondo. Durante le ultime festività, fra la vigilia di Natale e Capodanno, gli utenti dell’App Store hanno segnato un nuovo record di spesa registrando una crescita a due cifre rispetto all’anno scorso.

Condensando alcuni dati forniti di Apple, emergono alcuni dettagli interessanti: