Apple Watch 3, prezzo minimo storico: 219 euro

Se vi interessa un Apple Watch, date una occhiata ad Apple Watch 3 da 38mm su Amazon che scende al prezzo minimo mai visto per lo smartwatch: 219 euro.

Il modello in offerta, scontato, è quello ancora oggi in vendita, dopo essere stato lanciato due anni fa. Appartiene alla generazione precedente ad Apple Watch 4 di cui l’attuale Apple Watch 5 è un erede. Tra le sue caratteristiche

GPS

Cardiofrequenzimetro ottico

Digital Crown

S3 con processore dual‑core

Accelerometro e giroscopio

Swimproof

watchOS 5

Cassa in alluminio

Rispetto ai modelli attuali ha uno schermo più piccolo, manca della corona aptica e del sistema di rilevamento dell’elettrocardiogramma. Se si confronta con Apple Watch 5 non ha neppure il display sempre acceso, né la bussola.

Nostante i limiti a questo prezzo si tratta di un dispositivo di assoluto interesse per la perfetta integrazione con iPhone, per la capacità di assistere nella condizione di una vita più sana, per le applicazioni compatibili, il GPS.

Apple Watch 3 GPS da 38mm costerebbe 239 euro. Amazon lo sconta dell’8% a ve lo propone a 219 euro.

