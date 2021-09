iPhone 13 Pro e Max hanno fotocamere identiche

Ottima notizia per gli appassionati di foto e video digitale: le fotocamere del modello top più grande e costoso iPhone 13 Pro Max sono identiche a quelle di iPhone 13 Pro: è la prima volta che succede da quando esistono due modelli Pro dei terminali Apple, quindi dalla generazione 11 del 2019.

Con la serie 13 di iPhone, i due telefoni della linea Pro sono soltanto uno più grosso dell’altro. E questo cambia tutto. Se infatti ci guardiamo indietro, gli iPhone Max della serie Pro degli ultimi anni offrivano sempre qualcosa in più rispetto alla versione Pro-e-basta.

In un certo senso il termine “Max” indicava che quel particolare modello dava il massimo della serie, come nel caso della gamma iPhone 12 dove, chi sceglieva Pro Max poteva beneficiare di una fotocamera principale più grande del 47% e di un teleobiettivo più lungo di 0,5x. Questo concetto come dicevamo decade con la serie 13 annunciata il 14 settembre, perché il comparto fotografico di iPhone 13 Pro è identico a quello di iPhone 13 Pro Max.

Lo avevamo in parte spiegato nel confronto tra le fotocamere dei quattro nuovi iPhone 13, ma è ben messo in evidenza dalla scheda tecnica che Apple ha poi pubblicato sul suo sito ufficiale. Entrambi i telefoni iPhone 13 Pro e Max infatti montano tre fotocamere: un teleobiettivo con apertura f/2.8, una grandangolare con f/1.5 e una ultra-grandangolare con f/1.8 e angolo visivo di 120 gradi, che possono scattare foto ritratto in modalità notturna grazie all’impiego dello scanner LiDAR e del sistema di stabilizzazione OIS sul sensore.

Il fatto che le componenti siano le stesse fa si che non ci siano differenze anche per quanto riguarda le funzionalità disponibili: iPhone 13 Pro, come iPhone 13 Pro Max, può infatti usare il flash True Tone con sincronizzazione lenta, la modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, panoramiche da 63 MP, Smart HDR 4, macrofotografia, Apple ProRAW e tutto il resto.

Perciò le uniche ragioni che porteranno l’utente a scegliere un modello piuttosto che l’altro all’interno della stessa serie 13 Pro sono soltanto due: lo schermo e l’autonomia. Con iPhone 13 Pro Max gli utenti avranno a disposizione un display da 6,7 pollici e la batteria, secondo quanto dichiarato da Apple, dura un’ora in più rispetto a iPhone 13 Pro, il cui schermo invece è da 6,1 pollici.

A giudizio di chi scrive ci troviamo di fronte a un apprezzabile allineamento dei due modelli perché di fatto l’utente non si sentirà più condizionato nella scelta nel caso in cui intenda ottenere il massimo per foto e video digitali. Il maggiore ingombro finalmente determinerà soltanto quel che è più evidente, ovvero maggiore spazio sullo schermo e una batteria che dura di più grazie alle tecnologie di risparmio energetico di Apple, combinate alla maggiore disponibilità di spazio all’interno per le componenti che ha permesso ad Apple di impiegare un accumulatore più grande e capiente.