Apple Portafoglio MagSafe ora supporta Dov’è

In un’ora e venti minuti della presentazione California Streaming Apple ha concentrato una carrellata di novità, tra cui anche il Portafoglio MagSafe in pelle che in questa ultima versione ottiene il supporto per la funzione Dov’è, in inglese Find My, oltre alla disponibilità in cinque nuove colorazioni, in tinta con le cover introdotte per iPhone 13.

A differenza degli AirTag che permettono di tracciare la posizione in tempo reale degli oggetti associati, il nuovo Portafoglio MagSafe con supporto per la funzione Dov’è permette di visualizzare sulla mappa l’ultima posizione conosciuta, quando il porta documenti si è staccato dal telefono.

Questo accessorio è sempre realizzato in pelle pregiata, conciata con procedure speciali. Grazie alla presenza dei magneti può essere applicato e agganciato al volo sul retro delle custodie MagSafe per tutti i modelli di iPhone che dispongono di questa tecnologia, quindi per il momento si tratta dei terminali della serie iPhone 12 e di quelli nuovi in arrivo iPhone 13. Apple precisa che «Contiene fino a tre carte, che non rischiano di smagnetizzarsi perché il portafoglio è schermato».

Il nuovo Portafoglio MagSafe in pelle con supporto per la funzione Dov’è, proposto da Apple a 65 euro, può già essere acquistato da questa pagina di Apple Store online nei colori: nespola, ciliegia scuro, verde sequoia, mezzanotte e glicine. Nel momento in cui scriviamo le consegne sono indicate tra il 23-27 settembre.

