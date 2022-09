iPhone 14 Pro ingrassa un po’ per la batteria più grande

I modelli iPhone 14 Pro (qui tutto quello che c’è da sapere) che saranno presentati mercoledì 7 settembre, saranno leggermente più grandi rispetto agli attuali iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, questo anche per ospitare una batteria di dimensioni maggiori e più potente. Ancora una volta l’anticipazione arriva da Mark Gurman di Bloomberg che purtroppo non offre ulteriori precisazioni sull’autonomia o sulle ragioni di Apple di questa scelta.

Anche se l’autonomia prolungata rimane in cima alla lista dei desideri di molti utenti di smartphone, è lecito prevedere incrementi nulli o modesti su questo fronte per gli iPhone 14 Pro perché la maggiore capacità della batteria con ogni probabilità servirà per compensare i maggiori consumi di energia dovuti allo schermo sempre acceso, una delle novità attese quest’anno in esclusiva sui modelli Pro.

Negli scorsi giorni e settimane sono emersi numerosi dettagli sul funzionamento della nuova schermata di blocco progettata per funzionare con lo schermo sempre acceso degli iPhone 14 Pro. L’immagine di sfondo viene riprodotta con toni più scuri: su questa iPhone continuerà a visualizzare ora, data, carica della batteria residua e altre informazioni essenziali anche quando il terminale sarà in pausa.

Ricordiamo che a giugno la presunta capacità della batteria di ogni modello di iPhone 14 è circolata in rete: secodo un leaker due modelli aumentano, uno cala e l’altro è da record. Per la verifica però occorre attendere lo smontaggio completo dei nuovi smartphone in arrivo.

La funzione di schermo sempre acceso richiede pannelli OLED con tecnologia LTPO a basso consumo e con possibilità di ridurre la frequenza di aggiornamento fino al minimo di 1Hz, previsti in arrivo quest’anno solo negli iPhone 14 Pro. Gli attuali iPhone 13 Pro usano OLED con frequenza minima regolabile fino a 10Hz, per questa ragione lo schermo sempre acceso non potrà essere attivato da Apple via software, pena il consumo eccessivo della batteria.

La presentazione Apple sarà mercoledì 7 settembre: come sempre Macitynet seguirà l’evento con una diretta con la trascrizione in italiano delle novità, più articoli e approfondimenti. Sono attesi iPhone 14, Apple Watch 8 e Pro, AirPods Pro 2.

commenti ufficiali sull’hardware presentato e tante immagini in tempo reale. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.