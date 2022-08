Apple Watch 8 Pro, cassa da 47mm e bordi squadrati

Il nuovo Apple Watch 8 Pro avrà una cassa più grande. Il nuovo passo in avanti nelle dimensioni che dovrebbero essere di 47mm viene anticipato da Macotakara.

L’ipotesi di un display più grande non è nuova. In passato già altri avevano sostenuto che lo schermo di Apple Watch 8Pro sarebbe stato più grande ma quella fornita dal sito giapponese è la prima informazione precisa in merito sulle dimensioni.

La cassa da 47mm (contro i 45 di oggi) darebbero ad Apple la possibilità di ospitare uno schermo di dimensioni maggiori. Ricordiamo che secondo alcune fonti il display dell’Apple Watch Pro dovrebbe essere da 1.99 pollici (contro 1.90 pollici di Apple Watch 7).

Oltre a questo Macotakara spiega che lo schermo perderà il bordo curvato di oggi in favore di un profilo ad angolo acuto; questo dovrebbe garantire una superiore resistenza agli urti. Ricordiamo che Apple Watch Pro dovrebbe essere un modello pensato eminentemente per sport estremi per i quali la solidità del dispositivo è una prerogativa di primo piano.

Di display squadrato si parla da molto tempo. Lo scorso anno addirittura si pensava che Apple Watch 7 fosse caratterizzato da uno schermo squadrato. La voce del display squadrato è una delle più ricorrenti di quest’anno e viene considerata una quasi certezza.

Apple Watch 8 Pro sarà presentato il prossimo 7 settembre nel corso dell’evento Far Out nel contesto del quale arriveranno anche Apple Watch 8 e i nuovi iPhone 14.