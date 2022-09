Apple Watch 8 mette al primo posto salute e sicurezza nelle recensioni

Al primo sguardo risulta difficile distinguere Apple Watch 7 dal nuovo Apple Watch 8 che di fatto mantiene lo stesso design ma con colori diversi: nelle prime recensioni pubblicate negli Stati Uniti il nuovo smartwatch di Apple è apprezzato soprattutto per le funzioni che non si vedono subito, incluse quello dedicate allo sport, alla salute e anche alla sicurezza.

Oltre a monitorare più e meglio diversi sport e attività fisiche, ora l’indossabile raccoglie i dati dei passi e del percorso seguito dall’utente abbinati alle rilevazioni GPS in questo modo permette di ripercorrere all’indietro il tragitto per tornare al punto di partenza. Ma per avere la funzione Torna sui tuoi passi non occorre comprare Apple Watch 8, basta semplicemente possedere un modello recente di Apple Watch in grado di funzionare con watcoOS 9.

Diverso invece il discorso per il sensore di temperatura, che debutta per la prima volta in questo modello, che non indica se l’utente ha la febbre, ma che viene sfruttato per migliorare il monitoraggio del sonno e anche del ciclo mestruale.

Nessuno si augura di aver mai bisogno del rilevamento degli incidenti, ma i nuovi accelerometro e giroscopio di Apple Watch 8 fanno partire un messaggio di soccorso quando rilevano un incidente e l’utente non può o non è in grado di farlo. Impossibile anche il test per la recensione, ma si tratta di una di quelle funzioni salva vita per cui Apple Watch è finito spesso sulle pagine dei notiziari, come avviene puntualmente per il rilevamento di problemi cardiaci.

Le prestazioni risultano in linea se non identiche a quelle di Apple Watch 7, anche perché i core CPU sembrano identici da tre generazioni, ma il nuovo chip S8 sembra portare miglioramenti sul fronte dei consumi e dell’autonomia, come osserva Cnet, ma per appurarlo occorrono test più lunghi. In altre prove invece l’autonomia rilevata risulta sostanzialmente identica a quella dei modelli precedenti.

Per chi valuta al massimo le novità di salute e sicurezza Apple Watch 8 è lo smartwatch tuttofare da acquistare, anche per Engadget, ma quest’anno il re degli indossabili trova i suoi concorrenti più difficili in casa: Apple Watch Ultra che arriverà dal 23 settembre e anche il più economico Apple Watch SE di seconda generazione.

