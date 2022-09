Starlink porta Internet ad alta velocità in 7 continenti

Elon Musk sembra voler mantenere le promesse, e le premesse, di Starlink, il sistema satellitare progettato per fornire accesso a Internet ad alta velocità in tutto il mondo: nelle scorse ore SpaceX ha confermato che il sistema Internet via satellite è ora disponibile in tutti e sette i continenti, compreso l’Antartide.

L’idea di Starlink di fornire l’accesso a Internet ad alta velocità all’Antartide sembrava inverosimile solo pochi anni fa. Tuttavia, secondo il post di SpaceX su Twitter, è ora possibile accedere a Internet anche quando l’utente si trova in luoghi estremamente remoti come l’Antartide, grazie alla rete laser spaziale di Starlink, che riduce la necessità di stazioni di terra.

La National Science Foundation ha elogiato Starlink, osservando quanto gli scienziati siano entusiasti di questa possibilità. La NSF ha anche notato che il terminale Starlink era stato installato presso la stazione McMurdo, una stazione di ricerca antartica statunitense sulla punta meridionale dell’isola di Ross.

La stazione McMurdo è la più grande comunità dell’Antartide, in grado di sostenere fino a 1.258 residenti. Serve anche come una delle tre strutture scientifiche antartiche con sede negli Stati Uniti che operano tutto l’anno. Con tutti i mesi dell’anno che hanno una temperatura media sotto lo zero, la capacità di Starlink di fornire l’accesso a Internet a tale posizione è davvero impressionante.

Starlink sta rapidamente diventando un protagonista indiscusso della scena e, con la sua copertura dell’Antartide, il sistema internet via satellite sta dimostrando di avere ciò che serve per fornire i suoi servizi davvero in tutti i continenti e in tutto il mondo.

I terninali della nuova serie iPhone 14 sono i primi di Apple a fornire connettività via satellite, ma esclusivamente per messaggi di testo per emergenza e SOS, una funzione che all’inizio sarà disponibile in USA e Canada, ma che sarà presto estesa altrove. Anche se per questa funzione Apple ha siglato un accordo con Globalstar, negli scorsi giorni Elon Musk ha rivelato che la società da lui guidata SpaceX ha avuto trattative promettenti con Apple per dotare gli iPhone di connettività satellitare tramite Starlink.