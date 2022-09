Apple Watch SE 2022 punta al sodo nelle prime recensioni USA

Per questa generazione dei suoi indossabili Apple ha rimosso dal listino Apple Watch Serie 3 e anche il primo Apple Watch SE, che ora viene sostituto dal modello di seconda generazione Apple Watch SE 2022: le prime recensioni pubblicate negli Stati Uniti apprezzano la fluidità e la velocità offerte dal nuovo chip S8, identico a quello dei modelli superiori e ben più costosi Apple Watch Series 8 e anche di Apple Watch Ultra.

Apple dichiara che grazie al chip S8 ora Apple Watch SE è il 20% più veloce, e questo emerge chiaramente in tutti i test: rispetto al modello precedente scompaiono completamente pause e rallentamenti nell’avvio delle app. Ma il nuovo chip è anche una garanzia che questo modello potrà ricevere per lungo tempo aggiornamenti del sistema operativo e nuove funzioni.

Anche questo modello mette a disposizione il rilevamento degli incidenti, grazie a nuovi giroscopio e accelerometro, e la funzione Torna sui tuoi passi all’interno dell’app Bussola, per ritornare facilmente al punto di partenza. Ma chi possiede un Apple Watch Serie 6 o superiore può averli ugualmente aggiornando a watchOS 9.

Rispetto invece a Watch 8 nel modello SE mancano il rilevamento dell’ossigeno nel sangue, la funzione ECG, lo schermo sempre acceso e anche il nuovo sensore di temperatura, quest’ultimo solo in Watch 8 e Ultra. Presenti invece il rilevamento del battito, della fibrillazione atriale, delle cadute e il monitoraggio per numerosi sport e attività.

In Italia parte da 309 euro, in USA da 249 dollari, un affare per Engadget. Per chi è disposto a rinunciare ad alcune funzioni dei modelli superiori, è lo smartwatch indicato per sostituire un modello molto datato e anche per chi si appresta ad acquistare il suo primo smartwatch o Apple Watch.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.