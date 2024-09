Apple Watch 10 è pronto per essere ordinato su Amazon

Pubblicità

Amazon non ha perso tempo a strettissimo giro di posta ha messo in vendita i nuovi Apple Watch 10 che Apple ha presentato solo da pochissimo. Parliamo dei nuovi smartwatch rinnovati che Amazon offre allo stesso prezzo e con gli stessi tempi di spedizione di Apple.

Di questi smartwatch presentiamo una dettagliata descrizione in un articolo approfondito che abbiamo pubblicato poco dopo il loro lancio. La novità principale è lo schermo, molto più grande, pari a quello dell’Apple Watch Ultra. Ma non è tutto qui.

Le novità principali di Apple Watch 10

Le novità rispetto ad Apple Watch 9 sono infatti diverse, Vediamole punto per punto

Cassa da 42 e 45 mm

Schermo del 9% più grande

Display ad alta leggibilità anche da posizione angolata

Ricarica rapida: 80% in mezz’ora

Nuovo sistema di rilevamento delle apnee notturne

Speaker per la riproduzione di musica e podcast

Microfono con isolamento della voce durante le telefonate

Apple Watch 10 manda in pensione la versione in acciaio e introduce come alternativa alla versione in allumino, un guscio in titanio molto più leggero.

C’è anche una versione in alluminio ma in colore nero lucido (Jet Black) che ha un aspetto molto elegante e minimalista.

L’offerta Amazon

Amazon è un rivenditore autorizzato Apple per questa ragione ha i prodotti della Mela contemporaneamente ad Apple stessa. quindi gli Apple Watch arriveranno nei magazzini di Amazon venerdì 20 settembre, quando saranno ordinabili anche nei negozi Apple e saranno immediatamente spediti.

È anche possibile selezionare in fase di check out (dopo avere aggiunto al carrello il prodotto) il pagamento in cinque rate senza interessi e senza garanzie, secondo la classica formula Amazon, oltre che restituire gli auricolari entro 14 giorni dalla loro ricezione se non si sarà soddisfatti.

Altro dettaglio importante è il prezzo minimo garantito. Se per caso da oggi al giorno della spedizione dovessero arrivare degli sconti (è già successo…) pagherete il prezzo minimo.

Apple Watch 10 ha lo stesso prezzo di Apple Watch 9. Parte da 459 € nella versione 42mm con bracciale sport. La versione da 46mm costa 50 € in più (489 €). Stanno arrivando anche le versioni in Titanio (qui la versione in oro da 42mm).