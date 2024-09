Gli Airpods 4 si ordinano su Amazon, anche in cinque rate senza interessi

Pubblicità

Presentati solo pochissimo fa sono già disponibili per l’ordine su Amazon, con spedizione il giorno stesso del rilascio (20 settembre) i nuovi Airpods 4, sia nella versione con controllo del rumore sia nella versione priva di controllo del rumore.

Di questi accessori abbiamo detto lungamente nei giorni scorsi. Si tratta dei successori, in un tempo, degli Airpods 2 e degli Airpods 3, due modelli di successo ma che vengono superati da quelli che Apple ha annunciato nel corso dell’evento Glowtime.

Macitynet ve li ha presentati dettagliatamente, fornendovi anche un confronto specifico, in questo articolo. Ma vediamo qui di seguito, in sintesi, le loro specifiche.

Airpods 4

La versione senza controllo attivo del rumore nei fatti riproduce molte delle caratteristiche dei vecchi Airpods 3 rispetto ai quali però introducono interessanti novità a cominciare da un design migliorato e da una nuova custodia. Ecco qui di seguito le caratteristiche essenziali

Profilo ottimizzato con stelo è più corto

Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa

Isolamento vocale per chiamate migliori in zone rumorose.

controllo delle telefonate con un cenno della testa

5 ore di ascolto con una ricarica e fino a 30 ore di ascolto con la custodia.

custodia con carica USB‑C più piccola del 10%

resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IPX4



Airpods 4 con cancellazione attiva del rumore

Gli Airpods 4 con cancellazione attiva del rumore sono identici esteticamente a quelli senza ANC, ma presentano tre vantaggi considerevoli rispetto agli Airpods senza ANC. Ecco quali

sistema di soppressione attiva del rumore per abbattere i suoni fastidiosi e ascoltare musica a volume più basso

modalità trasparenza con Rilevamento conversazione, abbassa in automatico il volume degli auricolari nel caso venga percepito un dialogo

Custodia con altoparlante per segnalare la posizione con la funzione dov’è

Tutto il resto, dall’autonomia alle funzioni di base è identico alla versione senza ANC.

L’ordine su Amazon

Amazon è un rivenditore autorizzato Apple per questa ragione ha i prodotti della Mela contemporaneamente ad Apple stessa. Gli Airpods 4 arriveranno nei magazzini di Amazon venerdì 20 settembre, quando saranno ordinabili anche nei negozi Apple e presso i rivenditori che hanno negozi fisici, e saranno immediatamente spediti.

È anche possibile selezionare in fase di check out (dopo avere aggiunto al carrello il prodotto) il pagamento in cinque rate senza interessi e senza garanzie, secondo la classica formula Amazon, oltre che restituire gli auricolari entro 14 giorni dalla loro ricezione se non si sarà soddisfatti.

Altro dettaglio importante è il prezzo minimo garantito. Se per caso da oggi al giorno della spedizione dovessero arrivare degli sconti (è già successo…) pagherete il prezzo minimo.