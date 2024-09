I preordini di iPhone 16, 16 Pro e Apple Watch 10 sono iniziati

Pubblicità

La nuova generazione di dispositivi Apple sta per arrivare e sarà disponibile partire da venerdì 20 settembre: i preordini appena iniziati e permettono di essere tra i primi a ricevere iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e anche Apple Watch Ultra 2 nella nuova colorazione nero satinato.

I primi a muoversi avranno la certezza di ricevere i nuovi dispositivi Apple in consegna venerdì 20, primo giorno di disponibilità anche nei negozi. Come spesso accade nei periodi di lancio dei nuovi iPhone, anche per la generazione di quest’ano potrebbero verificarsi posticipi nella consegna per determinati modelli, colorazioni e capacità.

Oltre che su Apple Store online e presso i rivenditori autorizzati, le novità Apple saranno presto disponibili anche su Amazon.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Tutti i nuovi iPhone funzionano con processori di ultima generazione Apple A18 per i modelli standard e A18 Pro più potente per i terminali iPhone 16 Pro. Tutti i modelli sono dotati del nuovo tasto Controllo Fotocamera, sensibile al tocco e alla pressione, per gestire in modo semplice tutti gli strumenti per foto e video, con un controllo finora possibile solo sulle fotocamere DSLR professionali.

I modelli Pro offrono bordi sottilissimi intorno allo schermo, ora ancora più grande, e un elegante oltre che resistente chassis in Titanio. Le notevoli doti multimediali lo rendono la scelta indicata per creativi e appassionati: registra filmati in Dolby Vision 4K fino a 120 frame al secondo ed è dotato di quattro microfoni di qualità professionale, che lo rendono uno studio tascabile di produzione audio e video.

iPhone 16 e 16 Plus

Tutti i modelli della gamma iPhone 16 offrono più autonomia e notevoli miglioramenti nel comparto foto e video. Sono i modelli indicati per chi necessita un nuovo iPhone, ma non richiede le prestazioni e i prezzi top dei modelli Pro.

Apple Watch Series 10

Pur avendo uno chassis più sottile Apple Watch Series 10 mette a disposizione uno schermo più grande, oltre a una serie di miglioramenti per le funzioni di salute, benessere e sport. In USA rileverà le apnee notturne, una funzione che deve essere approvata dalle autorità prima di essere rilasciata in alti paesi.

AirPods 4

Infine le AirPods 4 rappresentano un miglioramento notevole rispetto alla generazione attuale con la possibilità di scegliere tra la versione standard a 149 euro, oppure il modello dotato di cancellazione attiva del rumore proposto a 199 euro

I preordini su Amazon

Nel momento in cui scriviamo su Amazon i preordini della nuova gamma di iPhone 16/Plus/Pro/Max non sono ancora partiti, ma potrebbero partire a breve. Nel caso vogliate acquistarli passando da qui, li trovate a queste pagine:

I preordini di Apple Watch 10 su Amazon invece sono già partiti e li trovate nei link qui sotto (oppure in questa pagina per sfogliare tutti i modelli e colori):

Anche i preordini degli AirPods 4 sono già attivi su Amazon. Li trovate qui:

