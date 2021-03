Apple denunciata per un iPhone esploso e un Watch bollente

Due cause legali australiane contro Apple stanno arrivando sui banchi dei tribunale: la prima riguarda un iPhone esploso, mentre la seconda ha a che fare con il surriscaldamento di un Apple Watch. Apple è chiamata ad organizzare le proprie difese.

Un padre di due figli in quel di Melbourne sta affrontando il gigante della tecnologia di Cupertino dopo aver subito ustioni di secondo grado quando il suo iPhone gli è letteralmente esploso in tasca: a questa si aggiunge una causa per Applw Watch surriscaldato.

Gli avvocati dello scienziato Robert De Rose, hanno dichiarato ai microfoni di 7NEWS Australia che rappresentano anche un secondo cliente a Melbourne, che afferma di essere rimasto bruciato su un polso dopo che il suo Apple Watch si è surriscaldato. Due azioni legali sono state presentate al tribunale della contea e Apple inizierà a preparare le sue difese.

Per ricapitolare l’incidente, il rapporto affermava che «Lo scienziato Robert De Rose era seduto nel suo ufficio quando ha sentito dolore alla gamba e ha sentito un suono di sfrigolio provenire dalla sua tasca».

Ho sentito un debole suono, seguito da un frigolio e poi ho sentito un dolore intenso alla gamba destra, quindi sono balzato immediatamente in piedi e ho capito che era il mio iPhone

All’epoca dei fatti, giusto per chiarire, il suo iPhone X aveva più di un anno. De Rose ha subito ustioni di secondo grado alla coscia durante l’incidente avvenuto nel 2019. Vi terremo aggiornati in merito.

Non è la prima volta che accade un incidente simile, ma per riportare alla memoria un iPhone esploso occorre scavare indietro nel tempo, esattamente nel 2015, quando ad Hong Kong, fu una donna a giurare di aver assistito all’esplosione del suo iPhone 6 Plus da 128 GB. Più risalente ancora, nel 2013, l’episodio in cui era una donna in Cina ad essere rimasta ferita agli occhi per l’esplosione del suo iPhone.

Per entrambi i dispositivi gli incidenti sembrano riconducibili a un problema della batteria: si tratta di un numero estremamente limitato di casi, tenendo presente l’enorme quantità di iPhone e Apple Watch che ogni mese e ogni anno Apple vende in tutto il mondo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.