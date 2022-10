Twitter invia GIF, video e immagini in un solo messaggio

Pubblicare immagini, video e GIF su Twitter è all’ordine del giorno, tuttavia gli utenti non hanno mai avuto la possibilità di combinare tutte queste opzioni nello stesso tweet, fino ad ora. La piattaforma ha annunciato che, a partire da oggi, chiunque può combinare diversi tipi di media quando pubblica un nuovo messaggio tweet.

Ricordiamo che Twitter aveva già lentamente implementato questa funzione, ma solo con un piccolo gruppo di utenti, questo a partire dal mese di luglio scorso. In precedenza su Twitter si potevano inviare tweet che potevano contenere solo più foto, in alternativa una singola GIF, oppure ancora un singolo video. Con questo cambiamento, ogni singolo tweet può contenere più immagini, video e anche GIF combinate insieme in contemporanea.

In un post sul blog, Twitter spiega che il cambiamento di oggi offre ancora più possibilità agli utenti di esprimersi sul social network.

Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti. Mescolare diversi tipi di contenuti visivi in un unico Tweet consente ai creatori di esprimersi oltre i 280 caratteri e dà loro più modi per raccontare la PROPRIA storia

Per tweettare con i media combinati sarà sufficiente selezionare e inserire foto, video e GIF nel messaggio. Tuttavia occorre tenere presente che ci sono anche alcune limitazioni. Ad esempio, il social spiega che è possibile aggiungere solo fino a quattro media per tweet e la nuova opzione è disponibile solo nell’app ufficiale di Twitter per iPhone e Android.

Ricordiamo che nelle scorse ore gli avvocati di Elon Musk hanno annunciato ufficialmente che l’imprenditore miliardario intende portare a termine la sua proposta originale di acquisto di Twitter. Questo allo stesso prezzo e alle stesse condizioni che il consiglio degli azionisti Twitter aveva già approvato a suo tempo, prima del ritiro dell’offerta da parte di Musk e della successiva diatriba legale scaturita tra le due parti. Ora che è tornata la pace tra Musk e Twitter è praticamente certo che l’operazione sarà completata a breve, forse.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.