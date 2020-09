Apple Store fuori servizio per le novità in arrivo all’evento Apple 15 settembre

Apple Store è fuori servizio in attesa dell’aggiornamento che porterà tutte le novità che saranno presentate questa sera durante l’evento Apple del 15 settembre Time Flies, il tempo vola. Il riferimento sembra puntare proprio agli smartwatch di Cupertino perché praticamente tutti, analisti, leaker e osservatori sono certi che per la prima volta in anni in questo keynote di settembre non saranno presentati gli iPhone 12 ma diverse novità Apple Watch e iPad.

Tra i prodotti più gettonati in assoluto i nuovi Apple Watch 6 ma anche una nuova linea di modelli più economici Apple Watch SE. A questi si affiancheranno anche iPad Air 4 con diverse novità sia di design che funzionali, probabilmente anche un nuovo iPad 8 economico.

Ma stando alle notizie dell’ultima ora è probabile che Cupertino impieghi questo evento anche per introdurre il pacchetto di abbonamenti Apple One per riunire a un prezzo scontato più abbordabile tutti i suoi servizi proposti finora in abbonamento singolarmente, come Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ dove disponibile, forse pacchetti aggiuntivi di spazio extra iCloud e altro ancora.

Apple Store tornerà di nuovo in funzione con tutte le novità di Apple subito dopo l’evento del 15 settembre. Ricordiamo che l’appuntamento con il blog della diretta di Macitynet, con la traduzione in italiano in tempo reale, inizia questa sera alle ore 18:30 sulla pagina della diretta.

