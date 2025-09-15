AirPods Pro 3 piacciono a tutti nelle prime recensioni

In attesa della disponibilità a partire da venerdì 19 settembre negli USA iniziano ad apparire le prime recensioni degli AirPods Pro 3: anticipato a lungo, l’aggiornamento degli auricolari top di Apple è apprezzato per una lunga serie di miglioramenti e novità.

In primis per quanto riguarda la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza, la qualità sonora e anche nelle chiamate, l’indossabilità, passando per il rilevamento del battito cardiaco, fino ad arrivare a Traduzione Live (non disponibile in Italia e in Europa al lancio) e all’autonomia.

Apple ha modificato il design per aumentare il flusso d’aria interno e migliorare la direzione delle onde sonore nel canale uditivo, In aggiunta la nuova forma degli auricolari si adatta meglio all’orecchio, anche grazie ai nuovi inserti dotati di memory foam che isolano meglio il canale uditivo. Per gran parte dei recensori migliora l’indossabilità, anche se alcuni, come Engadget, rilevano che per alcuni utenti i cambiamenti potrebbero richiedere un periodo di per abituarcisi.

Cancellazione del rumore e qualità audio

Apple dichiara che la cancellazione del rumore è la migliore al mondo e risulta fino a due volte più efficace rispetto ad AirPods Pro 2, fino a quattro volte superiore agli AirPods originali. Anche senza una misurazione in laboratorio che richiederebbe costose apparecchiature, praticamente tutte le recensioni concordano che la tecnologia ANC, sostenuta dai nuovi gommini e nuovi microfoni e algoritmi proprietari su misura, migliora la riduzione dei rumori su tutte le frequenze, anche quelle alte del parlato.

I miglioramenti nella cancellazione del rumore si fanno sentire anche nella Modalità Trasparenza e nelle chiamate, con una riduzione o cancellazione dei rumori di fondo che ha sorpreso sia l’utente che indossava AirPods Pro 3 che l’interlocutore all’altro capo della telefonata. Le promesse di Apple sono mantenute anche per la qualità sonora: segnalati bassi più precisi, profondi e potenti, resa migliore per le tonalità medie e alte e in generale un palco sonoro più ampio.

Monitoraggio cardio e Traduzione Live

Mentre in Apple Watch l’utente può sempre verificare il battito, negli AirPods Pro 3 questa funzione è pensata in abbinamento alle app per salute e sport, quindi per un accesso più sporadico e solo negli allenamenti, come rileva Cnet. Torna utile per potersi allenare senza dover indossare Apple Watch o un altro smartwatch.

Molto apprezzata anche la funzione Traduzione Live che purtroppo però non sarà disponibile al lancio in Italia e in Europa. Negli USA sarà inizialmente limitata a poche lingue, quindi in ritardo rispetto a quanto offerto da tempo da Google, Samsung e altri marchi Android.

Autonomia

Gli AirPods Pro 3 convincono anche sul fronte dell’autonomia con 8 ore per auricolare con ANC attivato, oppure fino a 7,5 ore con audio spaziale e tracciamento della testa: si arriva a un massimo dichiarato di 10 ore in Modalità Trasparenza e modalità Hearing Aid. Si scende però a 6,5 ore attivando il rilevamento del battito.

Occorre rilevare che l’autonomia complessiva, tramite ricarica nella custodia di trasporto, con AirPods Pro 3 arriva a 24 ore contro le precedenti 30 ore di AirPods Pro 2.

Ricordiamo che preordine su Amazon.it è aperto da giorni con consegna per il 19 Settembre. Il prezzo è di 249 € Iva inclusa ed è possibile acquistarli anche a rate.

