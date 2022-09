Apple Watch Ultra e AirPods Pro 2022 disponibili nel mondo

Tutte le novità presentate da Apple nel keynote del 7 settembre sono ora disponibili, con il debutto nei negozi e l’inizio delle consegne di Apple Watch Ultra e anche dei nuovi AirPods Pro 2022 di seconda generazione. Si affiancano così a iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Por Max già commercializzati insieme d Apple Watch 8 e Apple Watch SE: l’unica eccezione è iPhone 14 Plus che arriva il 7 ottobre.

Giù nelle scorse ore alcuni utenti fortunati hanno ricevuto in anticipo i due dispositivi, ma si tratta di casi più unici che rari. Come avviene sempre nel giorno di disponibilità di un nuovo prodotto, Apple riassume le novità principali, informando gli utenti del servizio personalizzato offerto per l’acquisto sia nei negozi della catena Apple Store e rivenditori autorizzati, sia nel negozio online Apple Store.

Apple Watch Ultra è il più grande e versatile smartwatch realizzato finora da Apple, con chassis in titanio, cassa e schermo più grandi, resistente a urti e immersioni. Superato anche il giorno di autonomia, o poco più, tipico di Apple Watch: il modello Ultra arriva a 36 ore in modalità standard con tutte funzioni attive, mentre con la nuova modalità a risparmio energetico può arrivare fino a 60 ore di funzionamento, ideale per escursioni più impegnative ma anche per le infinte giornate di lavoro o trasferta.

Nelle primissime recensioni dagli USA Apple Watch Ultra è apprezzato per autonomia, nuovo tasto Azione programmabile, schermo super luminoso perfettamente leggibile ovunque, design accattivante e anche per non essere esageratamente grosso o pesante, come spesso lo sono i dispositivi di questa categoria. Ovviamente per prezzo e funzioni offerte, Apple Watch Ultra può non essere la scelta ideale per tutti.

Apple Watch Ultra è richiestissimo e praticamente esaurito: sia Apple che Amazon lo indicano in consegna in 4-5 settimane e, per alcuni modelli su Amazon le tempsitiche previste non sono disponibili, altro segno che la richiesta è elevata.

Molto apprezzati anche i nuovi Airpods Pro 2022 di seconda generazione. Fuori rimangono sostanzialmente identici al modello precedente, cambia invece visibilmente la custodia di ricarica, ora dotata di speaker, funzione Apple Dov’è per ritrovarli quando smarriti o rubati e anche di un foro per un laccetto di trasporto.

Ma Apple ha riservato un lungo elenco di novità per hardware e funzioni. Gli auricolari migliorano in tutto e soprattutto dove più conta: qualità del suono, bassi più definiti, cancellazione del rumore potenziata così come la nuova modalità trasparenza che ora diventa adattiva. Ora la barriera anti rumore è ancora più potente e copre più frequenze.

Molto apprezzati anche i comandi touch a sfioramento che permettono di alzare e abbassare il volume e gestire le tracce facendo scorrere il dito verso l’alto o in basso sullo stelo di AirPods. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

AirPods Pro 2022 di seconda generazione sono disponibili e indicati in consegna nel giro di un giorno sia su Amazon che su Apple Store.