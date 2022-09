I cuscinetti per AirPods Pro 2 non sono compatibili con i precedenti AirPods

Apple offre dei cuscinetti di ricambio compatibili solo e soltanto con la seconda generazione di AirPods Pro.

In un documento di supporto tecnico, Apple spiega che i cuscinetti degli AirPods Pro originali sono formati con una maglia strutturale “notevolmente più densa” rispetto a quella usata nei cuscinetti per AirPods Pro di seconda generazione.

Apple non fornisce ulteriori dettagli ma, spiega il sito Macrumors, è probabilmente la densità della mesh potrebbe comportare differenze acustiche.

“I cuscinetti sono stati progettati i per la specifica generazione di AirPods Pro, per offrire la massima fedeltà dell’esperienza audio”, riferisce Apple nel documento, consigliando di conseguenza, di usare i cuscinetti forniti di serie con AirPods Pro. “I cuscinetti di AirPods Pro (prima generation) presentano una maglia notevolmente più fitta rispetto ai cuscinetti degli AirPods Pro di seconda generazione”.

Nonostante le differenze nella maglia, i cuscinetti per AirPods Pro seconda generazione sono fisicamente compatibili. I cuscinetti per AirPods Pro di seconda generazione sono venduti anche a parte (10,00 euro sull’Apple Store online): la confezione include due paia di cuscinetti in una misura a scelta fra extra small, small, medium o large.

In queste ore stanno arrivando ai primi acquirenti i nuovi AirPods Pro. Apple evidenzia prestazioni audio migliorate, e importanti aggiornamenti alla cancellazione attiva del rumore e alla modalità Trasparenza. Ora è possibile sfruttare il controllo touch per controllare la riproduzione e regolare il volume direttamente dallo stelo, oltre a una maggiore autonomia, una nuova custodia di ricarica e una taglia aggiuntiva di copriauricolari, per una migliore vestibilità.x