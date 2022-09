AirPods Pro 2022, il video unboxing è già in rete

Presentati il 7 settembre insieme agli iPhone 14 (standard e Pro) e Apple Watch 8, i nuovi auricolari AirPods Pro 2022 di seconda generazione saranno consegnati agli utenti che li hanno preordinati e disponibili nei negozi per l’acquisto a partire da venerdì 23 settembre (insieme ad Apple Watch Ultra): nel frattempo però in rete è già apparso il primo video unboxing che riportiamo in questa pagina.

Nella confezione di vendita è inclusa la nuova custodia di trasporto e ricarica degli auricolari, ora dotata di uno speaker per emettere un suono quando l’utente la sta cercando, inoltre supporta la funzione Apple Dov’è, per rintracciare al volo l’ultima posizione rilevata dalla piattaforma di Cupertino per individuare dispositivi Apple smarriti o rubati.

Sempre nella confezione sono inclusi i cuscinetti in silicone morbido in quattro diverse taglie (XS, S, M e L) per offrire comfort e isolamento acustico su misura per ogni utente, come mostrato anche nel primo video unboxing di AirPods Pro 2022. La nuova custodia di ricarica è anche dotata di un foro per inserire un cordino di trasporto, ma quest’ultimo deve essere acquistato separatamente.

Gli AirPods Pro di seconda generazione offrono qualità audio superiore, autonomia più lunga, Apple dichiara che ora la tecnologia di cancellazione del rumore è fino a due volte superiore rispetto agli AirPods Pro di prima generazione. Tutto questo è reso possibile anche grazie al nuovo processore Apple H2 progettato internamente da Apple: tutte le novità e le funzioni di questo chip sono descritte in questo articolo.

Per chi già possiede AirPods Pro, qui spieghiamo le sei novità e differenze principali per chi passa al nuovo modello. Invece per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi auricolari top di gamma di Apple rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

Per acquistare i nuovi AirPods Pro 2022 di seconda generazione su Amazon oppure per trovare il modello di prima generazione in sconto si parte da qui.