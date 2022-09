Apple Watch Ultra, un utente lo ha ricevuto prima del lancio

Un Apple Watch Ultra è fuoriuscito dalle maglie di Apple e del corriere, oltre che da quelle dell’operatore AT&T da cui è stato acquistato: un fortunato utente statunitense lo ha ricevuto in anticipo rispetto alla data di lancio nei negozi e di inizio consegne dei preordini, venerdì 23 settembre. Stesso giorno di debutto di AirPods Pro 2022 di seconda generazione.

Macitynet era presente allo Steve Jobs Theater in Apple Park per il keynote del 7 settembre degli iPhone 14, così abbiamo potuto provare e fotografare velocemente il primo Apple Watch Ultra al posto subito dopo la presentazione. Come già rilevato altrove, pur essendo più grande di qualsiasi altro modello di Apple Watch, dimensioni e ingombri non risultano esagerati come spesso accade per i dispositivi da polso di questa categoria.

Il fortunato utente che lo ha ricevuto prima del lancio conferma le nostre impressioni iniziali, dichiarando che Apple Watch Ultra non è grosso come ci si aspetterebbe, questo anche su un polso di piccole dimensioni. Non solo: sempre nella stessa discussione su Reddit, da cui riportiamo alcune fotografie, l’utente che si firma playalisticadillac precisa che l’indossabile si può utilizzare e si abbina bene con il cinturino Loop Milanese acquistato per un modello precedente.

Apple Watch Ultra è stato apprezzato nelle prime recensioni pubblicate nelle scorse ore negli Stati Uniti, soprattutto per l’autonomia superiore a qualsiasi altro Apple Watch e per l’introduzione (finalmente) del nuovo tasto Azione che l’utente può programmare per svolgere al volo app e funzioni desiderati. Per i pro e anche alcuni contro di questo modello si parte da questa pagina.

Per scoprire come funziona risparmio energetico e cosa spegne, le funzioni abbinabili al nuovo tasto Azione e anche le prime due app esclusive per Ultra già disponibili su App Store rimandiamo ai rispettivi collegamenti.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Ultra è in questo articolo di macitynet.