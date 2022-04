Approfitta degli Sconti Primavera di Espero

Stai programmando la formazione per te o per la tua azienda?

Perché investire nella formazione

La formazione è indubbiamente una forma di investimento che le imprese devono tenere in considerazione per poter crescere, superare le avversità e trovare nuove opportunità. Sebbene la formazione abbia a che fare con l’intangibile, la conoscenza, spesso i risultati della formazione (le competenze) sono piuttosto reali e misurabili. La resilienza del tessuto produttivo e dei professionisti risiede nella capacità di aggiornare le proprie skills, di aggiungerne di nuove e perchè no… verificare la tenuta di quelli al momento presenti.

Espero, da 30 anni, ha come missione quella di accompagnare aziende e professionisti nei percorsi di reskilling e upskilling, fornendo ai partecipanti dei corsi tutto il necessario per imparare ed eccellere. Grazie alla nostra Promo Primavera Espero fa di più: ti mette a disposizione uno sconto del 20% per incoraggiarti nella pianificazione dei tuoi prossimi passi nella formazione. Scopri i percorsi che abbiamo pensato sulla base delle richieste del mercato del lavoro e la domanda di skills che abbiamo registrato in questi anni.Per attivare la promo basterà iscriverti alla nostra newsletter.

Percorso Video Specialist Adobe

Saper editare, post produrre ed esportare video per la propria comunicazione aziendale è ormai diventata una competenza necessaria per molti brand. Complice la massiccia migrazione dal classico brick and mortar alle vendite online per molte aziende è diventato imprescindibile fare storytelling tramite video. I video sono ubiquitari; dai canali social ai siti web…ma la loro creazione ed editing non è certo una competenza che si può improvvisare. Il nostro percorso Video Specialist con adobe è stato pensato per permettere ai partecipanti di diventare competenti nei software di video editing, come Premiere ed After Effects . Tagliare, applicare transizioni, fare color correction…saranno alcune delle tante attività che imparerai a fare grazie a questo percorso.



Percorso WordPress

Il mondo del web, dalla sua nascita ad oggi, non smette di stupirci e rivoluzionare il modo in cui siamo e facciamo business. Per queste ragioni è indispensabile essere in grado di saper costruire la propria presenza online tramite diverse attività; fra queste, la realizzazione e la gestione di un sito web fa la parte da padrone. E quale migliore soluzione se non usando la piattaforma più nota e apprezzata al mondo…Wordpress? Con il nostro percorso WordPress sarai in grado di realizzare e personalizzare siti web, permettere ai tuoi clienti di fare aggiornamenti in autonomia grazie a un CRM che è il protagonista incontrastato della scena web da oltre un decennio. Grazie al percorso approfondirai inoltre temi come l’uso dei fogli di stile e acquisirai competenze decisive sul versante della SEO: le tecniche indispensabili per poter posizionare correttamente il tuo sito.

Percorso Cinema 4D

Il 3D è ormai ubiquitario nel mondo della progettazione e della comunicazione.Anche i progetti di motion graphic meno complessi richiedono ormai l’inserimento e la gestione del 3Dper dare vita a lavori pieni di personalità. Espero ha quindi pensato di inserire nella Promo Primavera il percorso dedicato ad uno dei software più versatili nell’ambito della modellazione, animazione e rendering in circolazione: Cinema 4D della Maxon. Grazie a questo percorso sarai in grado di entrare in una nuova dimensione, letteralmente, che aumenterà le tue capacità di creazione e modellazione di elementi tridimensionali..ma anche l’applicazione di effetti speciali e la possibilità di fare rendering fotorealistici grazie alle integrazioni offerte da V-Ray.

