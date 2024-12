Aqara FP1 eccellente sensore di presenza in offerta a soli 35 €

Pubblicità

Ecco un dispositivo davvero utile per sorvegliare la casa e automatizzarne il funzionamento domotico al meglio: Aqara FP1, che potete comprare in sconto proprio in queste ore, è infatti un sensore in grado di rilevare la presenza e i movimenti umani con una precisione senza pari.

Per rilevare in tempo reale la presenza di corpi umani in un raggio di 5 metri (e con un angolo orizzontale di 120°) usa un sensore radar a onde millimetriche di nuova generazione che appunto gli permette di monitorare i movimenti e la posizione del corpo, indipendentemente dal fatto che la persona lì presente si sta muovendo oppure è perfettamente immobile.

La precisione di fatto supera i tradizionali sensori PIR, che infatti rilevano solo il calore emanato dal corpo. Questo invece è in grado di percepire anche segnali vitali, monitorando in modo accurato lo stato statico del corpo umano e determinando se una persona è effettivamente presente o meno nell’area monitorata.

Di fatto non solo reagisce alla presenza umana, ma è anche in grado di interpretare le dinamiche ambientali in tempo reale, ottimizzando così il funzionamento dei dispositivi collegati. Per esempio, può accendere automaticamente luci o il riscaldamento quando rileva la presenza di una persona, o disattivarli quando ne rileva l’assenza, contribuendo a un maggiore risparmio energetico e al comfort quotidiano.

Inoltre, grazie alla sua compatibilità con le app Aqara Home e Apple HomeKit, può essere facilmente configurato e controllato dal proprio smartphone.

È importante notare che, per una corretta configurazione, è necessario cambiare la regione dell’app in “Cina continentale”, dato che il dispositivo è progettato principalmente per il mercato cinese.

Infine facciamo notare che è garantita una temperatura di esercizio che va da -10 °C a +40 °C e una resistenza all’umidità fino al 95% RH, perciò si può usare sia in ambienti interni che esterni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 110 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere intorno ai 35 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

