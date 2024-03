Offerte di primavera, Polar H10 tra le migliori fasce cardio costa solo 51€

In occasione delle offerte di Primavera arriva in sconto l’eccellente fascia cardio Polar H1, un sensore di frequenza cardiaca a lettura ottica da braccio che si abbina alla maggior parte dei dispositivi per lo sport e consente di tenere sotto controllo il battito.

Polar H1 è pienamete compatibile con sport watch, fitness tracker e bike computer, sia realizzati da Polar che da terze parti. Si collega via Bluetooth o via ANT+.

È realizzata in un comodo elastico ricoperto da un morbido tessuto con ampia superficie di elettrodi, inserti in silicone e fibbia sicura e regolabile, per offrire comfort, stabilità e precisione.

Tra le caratteristiche

Ossociazione da due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

Rilevazione ECG della frequenza cardiaca ad alta precisione

Memoria interna per un allenamento

Impermeabile fino a 30 metri

Software aggiornabile

Batteria a pastiglia sostituibile facilmente

Autonomia fino a 400 ore

Se non si ha un’altra applicazione compatibile o semplicemente l’unica informazione che serve è la frequenza del battito, è possibile vedere le informazioni sulla propria frequenza cardiaca direttamente sul display dello smartphone, attraverso l’applicazione Polar Beat.

I dati sono inoltre sincronizzabili con Polar Flow, il servizio web con applicazione gratuita che monitora attività quotidiana, sonno, calorie bruciate e che permette di analizzare i progressi raggiunti e puntare a risultati ancora più ambiziosi.

Polar H10, considerata universalmente una delle migliori fasce cardio del mercato, costerebbe 90€. Ma in occasione degli sconti di primavera la pagate solo 51€.

