Black Friday, Arlo Ultra 2 con 4 camere al 40 per cento di sconto con prova Arlo Secure

Black Friday, Arlo Ultra 2 con 4 camere al 40 per cento di sconto con prova Arlo Secure

Pubblicità E’ tra e migliori offerte di questo Black Friday. Il sistema di videosorveglianza Arlo 2, con quattro camere incluse e prova Verisure, al prezzo scontato di 499 euro, anziché 849. Potete acquistare il kit su Amazon direttamente a questo indirizzo. Arlo è uno dei brand di riferimento quando si parla di sicurezza domestica. Nello specifico si tratta del modello di telecamera Arlo Ultra 2, che offre una risoluzione 4K UHD e due modalità di visione notturna, sia a colori che in bianco e nero, per garantire una sorveglianza ottimale in ogni condizione. E’ anche compatibile con HomeKit di Apple, così da poterlo controllare tramite l’app Casa su iPhone, iPad e Mac. C’è da ricordare, però, che in quest’ultimo caso la risoluzione massima consentita sarà di 1080P. Grazie all’illuminazione integrata che copre fino a 5 metri, le telecamere aiutano a identificare chiaramente visitatori, desiderati o meno, anche al buio. Inoltre, elemento chiave di questo sistema di sicurezza è il fatto che Arlo Ultra 2 propone telecamere senza fili, dotate di una batteria ricaricabile che offre un’autonomia fino a 6 mesi. Inoltre, è possibile utilizzare un pannello solare (acquistabile separatamente) per alimentare la telecamera in modo ecologico e continuo. Le telecamere Arlo Ultra 2 includono funzionalità avanzate come rilevamento del movimento fino a 7,5 metri, audio bidirezionale e livestreaming in tempo reale. In questo bundle è include anche la prova Arlo Secure, abbonamento da poter poi sottoscrivere a parte che propone funzionalità premium come archiviazione video su cloud, una libreria video avanzata e notifiche personalizzabili. Le telecamere propongono compatibilità con il WiFi dual-band (2.4GHz e 5GHz), così da garantire una copertura estesa anche in giardino. Inoltre, la lente grandangolare offre una visuale panoramica di 180 gradi, per una sorveglianza senza punti ciechi. Progettata per la massima compatibilità, la gamma Arlo 2 è compatibile con piattaforme come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (con Smart Hub), Samsung SmartThings e IFTTT. Solitamente il kit con 4 telecamere ha un costo di 849 euro, ma al momento la si può acquistare con il 40% di sconto a 499 euro.

Offerte Speciali Black Friday ultimo giorno, Airtag al minimo nella confezione da quattro a 79 € Su Amazon l'Airtag in confezione da 4 in occasione del Black Friday scende ancora più giù. Pagate il pacchetto solo 79 € invece di 130 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.