Fino a domani -25% su aspirapolvere, robot cucina, mixer, friggitrici Moulinex, Rowenta, Tefal, Krups

Se state cercando un’offerta importante prima del lancio del Black Friday, un’offerta paragonabile e probabilmente migliore di molte di quelle che troveremo a breve nella grande “festa” degli sconti, date un’occhiata a questa pagina seminascosta di Amazon dove trovate fino a domani, domenica 5 novembre, una serie di accessori e piccoli elettrodomestici per la casa che fanno riferimento al marchio Moulinex con un fortissimo sconto: il 25%.

Parliamo di robot da cucina, friggitrici ad aria, sbattitore e frullatore a marchio Moulinex. Macchina da caffè superautomatica Krups (sempre parte del gruppo), ferri da stiro Rowenta a vapore con caldaia Tefal. Di Rowenta abbiamo anche aspirapolvere a traino, regolabarba e spazzola rotante.

I prodotti sono di ottima marca e il risparmio è davvero importante e non fittizio. Basta, ad esempio, fare un confronto sulla Krups Evidence Eco-Design, una macchina da caffè super automatica che era già stata qualche tempo fa considerata la migliore da Altroconsumo. Non è facile da trova in Italia ma chi ce l’ha la vende ad un prezzo ben oltre i 500€ se non oltre i 600€ e qualcuno persino 700€. Amazon la propone a 449€ ve la fa pagare con lo sconto 336€.

Tra le friggitrici troviamo la Friggitrice ad aria Easy Fry & Grill Digitale di Moulinex da 4,5 litri in acciaio e con display digitale. Il produttore la propone a 139,99€, Amazon la sconta a 119,99€ ma con questa offerta la comprate a 90€.

Importantissimo il risparmio sul robot da cucina i-Companion moulti touch XL, un prodotto perfetto, capace anche di cuocere e non solo di mixare, con un sistema digitale connesso e schermo touch. Il produttore lo propone a 999 €, alcuni grandi rivenditori lo mettono in sconto a 915 € con lo sconto di Amazon lo pagate 687 €.

Altri esempi che possiamo citare sono l’Aspirapolvere a Traino ROWENTA – RO7689 che trovate presso qualche negozio a 289 € o magari 254 €, mentre Amazon ve lo vende a 150€ oppure il ferro da stiro TEFAL ULTRAGLISS che altrove pagate 72 € mentre su Amazon vi costa 37,50 €.

In definitiva se si somma la convenienza tipica per alcuni prodotti dettata dal listino Amazon, ridotto rispetto a quelli di altri concorrenti, con lo sconto del 25%, si arriva a pagare anche quasi metà prezzo alcuni di questi accessori.

Per avere questi prezzi l’unica cosa che dovete fare è aggiungere al carrello il prodotto scelto nella lista che trova a questa pagina e il gioco è fatto: lo sconto del 25% viene applicato automaticamente.

Attenzione, però, l”offerta à valida solo fino a domani alla mezzanotte.