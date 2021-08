Aspirapolvere senza fili Xiaomi Mi G9 in offerta a 188,54 euro

Se volete liberarvi dal filo dell’aspirapolvere, al momento c’è l’ottimo Xiaomi Mi G9 in promozione a 188,54 euro. Si tratta di una scopa elettrica con motore da 120 AW che viaggia a 100.000 rpm, con un sistema multi-ciclonico che promette quindi una buona pulizia del pavimento.

La potenza di aspirazione può essere regolata manualmente su tre diversi livelli per mezzo di un interruttore: in un click quindi si passa dalla potenza minima che garantisce la raccolta dello sporco più comune parallelamente ad un’autonomia di 60 minuti alla potenza media che, in 27 minuti, ne raddoppia la forza aspirante. C’è anche una terza modalità che massimizza la potenza di aspirazione per raccogliere anche chicchi di caffè e lo sporco più ingombrante riducendo però l’autonomia complessiva a 8 minuti.

La batteria comunque si rimuove in un click, perciò chi ha una casa molto grande, magari su più piani, può valutare l’acquisto di una seconda batteria da intercambiare quando la prima si scarica completamente, in modo da raddoppiare l’autonomia dell’aspirapolvere. Il serbatoio è da 0,6 litri e presenta un filtro capace di trattenere il 99,97% di polvere e batteri: per svuotare il serbatoio basta posizionarlo sopra la pattumiera e premere un pulsante per aprire lo sportello e riversarvi tutto il contenuto al suo interno. Inoltre tutti i componenti sono lavabili, il che rende la manutenzione molto più gestibile.

In confezione sono incluse una serie di spazzole, compresa quella principale che è dotata di un sistema antigroviglio per evitare che i capelli aspirati possano bloccarne la rotazione, impedendo il corretto funzionamento dell’aspirapolvere. Tra gli accessori c’è anche un supporto per appenderlo a parete e al contempo ricaricarne la batteria: sul lato superiore è perfino presente un alloggiamento per la batteria secondaria, che così si ricarica contemporaneamente alla principale.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è in sconto: anziché 257,10 euro risparmiate il 27%, pagandolo 188,54 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.