MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici, la produzione è iniziata

iPhone a parte, forse nessun altro prodotto atteso da Apple è mai stato così a lungo anticipato come i nuovi MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici: ora però sembra che i fornitori Apple abbiano dato il via alla produzione di entrambe le macchine. Il dubbio è dovuto non tanto dal fatto che l’indicazione proviene dalla catena di fornitura di Cupertino, solitamente attendibile per informazioni di questo tipo, quanto piuttosto sulle tempistiche di arrivo sulle quali regna ancora incertezza.

Questo perché, pur indicando l’inizio produzione di MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici, i primi di queste linee di prodotto dotati di processore Apple Silicon, l’ultimo aggiornamento da Taiwan indica volumi di spedizioni che raggiungeranno i 600-800mila pezzi al mese tra agosto e novembre. Non viene indicata la data di disponibilità nei negozi, anche se un precedente report di DigiTimes puntava sull’annuncio a settembre.

Chi segue Apple da tempo sa bene che raramente la multinazionale decide di condividere eventi e visibilità di numerosi prodotti tutti contemporaneamente, preferendo invece concentrarsi su un numero limitato di novità principali per ogni evento. E il keynote di settembre è storicamente dedicato a iPhone e Apple Watch, a cui quest’anno sembra si aggiungeranno anche nuovi AirPods di terza generazione. Per tutte queste ragioni è più probabile che Apple preferisca concentrarsi su un secondo keynote a ottobre o novembre focalizzato sui nuovi portatili professionali invece che sovrapporli agli iPhone 13.

I nuovi MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici sono attesi come i primi dal 2016 con nuovo design, nuovo e più potente processore Apple Silicon che per alcuni sarà M1X, per altri invece sarà M2, dotati di più porte di collegamento, alloggiamento per schedine di memoria, connettore MagSafe per la ricarica, i primi con schermo mini LED.

Nei primi giorni di agosto sono emerse le registrazioni di Apple per nuovi codici prodotto presso il database della Eurasian Economic Commission (ECC), con seriali che non corrispondono a nessun prodotto Apple oggi in commercio: codici e descrizioni puntano a nuovi iPhone 13, Apple Watch Serie 7 e anche due computer portatili che con ogni probabilità sono proprio gli attesi portatili professionali con Apple Silicon.