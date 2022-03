Aspirapolvere verticale Jashen S16X scontato del 71%

Se vi serve un ottimo aspirapolvere verticale per la vostra abitazione non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sul Jashen S16X, che vi consente di risparmiare oltre il 70% e cioè pagandolo 110,10 euro.

Monta una batteria rimovibile da 2.500 mAh e un motore brushless da 350 Watt con sistema di aspirazione ciclonico che gira a 100.000 rpm e può essere regolato su tre diversi livelli di potenza: al minimo offre un’autonomia di 45 minuti e aspira a 10.000 Pa, una potenza sufficiente – scrive il produttore – per raccogliere polvere, capelli, peli e briciole; a media potenza aspira per massimo 30 minuti a 17.000 Pa e può così raccogliere anche parti più pesanti come dei cereali rovesciati a terra; al massimo della potenza aspira a 22.000 Pa per un quarto d’ora e può raccogliere perfino fagioli, caramelle e chicchi di caffè.

Utilizza un filtro HEPA che può filtrare fino al 99,5% delle particelle e sul manico presenta uno schermo LCD dal quale è possibile conoscere le condizioni del filtro, l’autonomia restante e il livello di potenza di aspirazione impostato. Il serbatoio è da 500 ml e può essere svuotato molto facilmente perché presenta un tasto di apertura rapida che sgancia il coperchio, rovesciando così tutto il contenuto all’interno di una pattumiera.

Non è neanche troppo rumoroso (massimo 70 dB) e tutte le parti si possono smontare e lavare anche sotto l’acqua corrente. In confezione ci sono diversi accessori e la spazzola principale, quella più grande progettata per la pulizia dei pavimenti, è snodabile: si inclina per un massimo di 90 gradi in verticale e 180 gradi lateralmente. Presenta anche un LED frontale molto utile per illuminare la zona antistante e permettere così di raccogliere tutta la polvere anche negli angoli bui e sotto i mobili con facilità.

Se siete interessati all’acquisto, l’aspirapolvere verticale Jashen S16X normalmente costa 379,65 euro ma al momento è scontato del 71%, quindi lo pagate 110,10 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.