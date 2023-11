ATOTO F7, Android Auto e CarPlay su tutte le auto, solo 164 euro su Amazon

Nell’era sempre più connessa in cui viviamo, le autoradio hanno compiuto passi da gigante per offrire esperienze di guida sempre più integrate e sicure. L’Autoradio ATOTO F7 WE Double DIN è un esempio di come la tecnologia odierna possa essere ospitata a bordo di auto più vecchie. L’autoradio porta Android Auto e CarPlay su tutti i veicoli. Al momento in offerta si acquista a 164 euro con coupon di 35 euro.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa autoradio è la compatibilità sia con CarPlay senza fili che con Android Auto wireless. Questo significa che si potrà connettere il proprio iPhone o dispositivo Android senza dover affrontare il fastidio dei cavi. Che vogliate utilizzare app di navigazione come Waze o Google Maps, ascoltare la propria playlist preferita su Spotify o effettuare chiamate attraverso Siri o l’Assistente Google, tutto è accessibile senza nemmeno dover prendere in mano il telefono.

L’Autoradio F7 WE non solo semplifica l’esperienza di guida, ma integra anche la ricarica rapida per iPhone durante l’utilizzo di CarPlay cablato e Android Auto wired. Inoltre, supporta la navigazione in entrambe le modalità mentre si ascolta la radio FM/AM o la musica da una chiavetta USB.

Propone un display IPS ad alta definizione da 7 pollici con una risoluzione di 1024×600. La tecnologia Mirrorlink consente di riflettere il display del proprio smartphone sullo schermo dell’autoradio, aprendo diverse possibilità: dal riprodurre file multimediali a inviare l’output ai monitor del poggiatesta.

L’Autoradio F7 WE va oltre grazie ad un’ingresso per telecamera di backup HD a 720p. Con l’opzionale ATOTO AC-HD02LR, si potrà beneficiare della funzione LRV, che consente di vedere cosa c’è dietro l’auto in ogni momento. L’ingresso per la telecamera frontale, l’audio aux, lo streaming audio Bluetooth, l’amplificatore integrato ed un equalizzatore arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida.

Al momento si acquista direttamente su Amazon in offerta a 164 euro, non dimenticandovi di cliccare sul coupon da 35 euro presente sulla pagina. A questo indirizzo, invece, trovate le mascherine per la corretta installazione nel vostro veicolo con un costo che va da 13 a 19 euro circa.