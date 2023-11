Nuki Smart Lock 3.0 è in sconto su Amazon, si parte da 125 euro

Nuki Smart Lock 3.0 è in offerta su Amazon. Il sistema per aprire e chiudere le porte di casa in modalità smart si acquista a partire da 125 euro nella versione base, mentre a 189 euro è possibile acquistare la combo con Nuki Bridge, per poter gestire apertura e chiusura della porta anche da remoto.

Il funzionamento di Nuki Smart Lock è davvero semplice. Permette di aprire e chiudere la porta tramite smartphone, sfruttando il Bluetooth. Inoltre, con il Nuki Bridge, si potrà sostanzialmente collegare alla rete la serratura smart, così da gestirla anche quanto lo smartphone è fuori dal raggio Bluetooth. In altri termini, si potrà aprire e chiudere la porta anche da remoto. Un sistema certamente ideale per gestire B&B o far entrare ospiti in totale autonomia.

La serratura smart di terza generazione può essere montate su quasi tutte le serrature delle porte senza dover praticare fori. Peraltro, il motore e il nuovo meccanismo ottimizzato offre un funzionamento più silenzioso che in passato.

L’installazione della serratura è davvero semplice, richiedendo circa 3 minuti sul lato interno della porta e senza la necessità di viti o forature. Questa soluzione intelligente è progettata in modo tale da non essere identificabile dall’esterno, mantenendo un profilo discreto ed esteticamente gradevole.

La questione della sicurezza è prioritaria, e la serratura intelligente affronta questa sfida garantendo comunicazioni cifrate. Gli standard elevati di sicurezza sono paragonabili a quelli dell’online banking e sono stati confermati da enti certificatori indipendenti, offrendo la tranquillità che la propria casa è protetta da tecnologie all’avanguardia.

Al momento potete acquistare il Nuki Smart Lock 3 base a 125 euro, anziché 169 euro, mentre la combo con il Nuki Bridge costa 189 euro direttamente a questa pagina.

