Attenti a criticare la vostra banca sui social: potrebbero chiudervi il conto

Vi lamentate del comportamento della vostra banca sui social? Fate attenzione: l’istituto potrebbe forzatamente decidere di chiudere il vostro conto, “congelando” il rapporto. Sembra illogico ma è quanto capitato alla proprietaria di un negozio di libri.

A raccontare la vicenda è Le Parisien, spiegando che Julie Goislard vende libri a Clichy, un comune nel dipartimento dell’Hauts-de-Seine nella regione dell’Île-de-France. Per dieci anni è stata cliente dell’agenzia locale della Société Générale, sia con un conto per la libreria, sia con un conto personale. Esasperata dai continui problemi con i terminali di pagamento forniti dalla banca che non funzionano mai, e dalla mancanza di risposte da parte della sua banca, si è lamentata pubblicando un tweet, ora cancellato.

Pochi giorni dopo, il direttore dell’agenzia la chiama per chiederle di smettere di twittare minacciando altrimenti di chiudere i suoi conti. La donna riporta ancora l’accaduto su Twitter, ma il direttore agisce sul serio e la banca ha inviato una lettera raccomandata per annunciare la chiusura del conto aziendale entro 60 giorni, il limite di tempo minimo stabilito dalla legge.

Il direttore ammette che la pubblicazione dei tweet di critica sono stati la causa che ha portato alla chiusura dei conti correnti. La banca si rifiuta di discutere ancora ma non è finita qui: l’istituto ha cominciato a prendere troppo sul serio la questione, arrivando a chiudere non solo i conti personali ma anche quelli del coniuge e quello della figlia di nove anni.

Contattati da Le Parisien, la banca non ha voluto commentare la vicenda per via del segreto bancario; il dipartimento pubbliche relazioni ha ad ogni modo genericamente ricordato che la banca può chiudere un conto bancario in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni, senza giustificare le sue decisioni.