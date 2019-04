Aukey Latitude, auricolari sport calamitati in sconto a 20,99 euro ancora per poco

È tempo di cambiare gli auricolari per allenarsi in palestra? Affidatevi agli Aukey Latitude di tipo in-ear e molto leggeri che, grazie ad un coupon, si comprano in sconto per 20,99 euro.

Queste cuffie sono indicate principalmente per l’ascolto musicale durante gli allenamenti. Hanno delle alette per migliorare la stabilità durante una corsa, sono piuttosto piccole e leggere (pesano solo 13 grammi) e permettono di gestire anche le telefonate lasciando il telefono nella borsa.

Offrono fino a 8 ore di riproduzione musicale continua con una sola ricarica, resistono a pioggia e sudore grazie alla certificazione IPX4 e si adattano alle più disparate conformazioni delle orecchie grazie ai gommini ed alle alette intercambiabili inclusi in confezione in diverse misure.

Sono inoltre dotati di tecnologia Aptx e si collegano a smartphone e tablet via Bluetooth 4.1. Montano un doppio microfono accompagnato da tecnologia CVC 6.0 per ridurre il rumore di fondo durante le telefonate e per quanto riguarda l’autonomia, restano accese per 240 ore in Standby e si ricaricano completamente in meno di 2 ore.

Gli auricolari Aukey Latitude sono in vendita su Amazon per 26 euro. Se usate il codice 9G2PTT22 il prezzo scende a 20,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 30 aprile.