Google Pixel 3 vende meno, le azioni Alphabet perdono il 7%

Le difficoltà del mercato smartphone non si limitano ad Apple e iPhone ma coinvolgono anche i terminali Android: oltre a Samsung anche Alphabet annuncia risultati inferiori alle previsioni perché Google Pixel 3 vende meno. Un’altra trimestrale tutt’altro che brillante che precede la presentazione dei risultati finanziari Apple dei primi tre mesi del 2019 in programma la sera di martedì 30 aprile.

Ma anche se i risultati di Alphabet non sono così negativi come quelli di Samsung, riemergono serie preoccupazioni sulla capacità del colosso del web di creare un efficace business hardware, operazione finora effettuata con esiti alterni. Per questa ragione la notizia che Google Pixel 3 vende meno del previsto ha causato un brusco calo di oltre il 7% nelle quotazioni dopo borsa.

Le spiegazioni fornite dai dirigenti del colosso non sono sempre chiarissime ma, leggendo tra le righe, emergono difficoltà nel settore smartphone estese a tutti i marchi, soprattutto nei terminali più costosi.

«I risultati hardware riflettono le minori vendite anno su anno di Pixel, riflettendo, in parte, le pesanti attività promozionali a livello di settore viste le recenti pressioni nel mercato degli smartphone premium» ha dichiarato Ruth Porat, Chief Financial Officer di Alphabet riportata da Business Insider.

Se possibile sono ancora più criptiche le dichiarazioni di Sundar Pichai, Ceo di Google «Penso che stiamo attraversando una fase in cui ci sono dei venti contrari anno dopo anno» in riferimento al settore smartphone, senza mai precisare però in cosa consistono questi venti contrari. In ogni caso le difficoltà attuali non scoraggiano il dirigente come sostiene poco dopo «Ma penso che, soprattutto dal momento che l’ecosistema è in continua crescita, continuo ad essere entusiasta della velocità dell’innovazione».

Come accennato i risultati di Alphabet non sono negativi come la trimestrale Samsung, ma segnano un rallentamento su tutti i fronti principali. La sezione Altri ricavi, quindi di tutte le divisioni che non riguardano ricerche e pubblicità web, scendono da una crescita del 35% nel 2018 all’attuale 25%. Il fatturato complessivo previsto era di 37,33 miliardi contro i 36,34 effettivi, un incremento del 17% rispetto al 28% dell’anno precedente. Le vendite sono aumentate del 15% rispetto al 24% del 2018.

Alla luce dei risultati di Google, delle dichiarazioni dei dirigenti e soprattutto del fatto che Google Pixel 3 vende meno del previsto, assumono ancora più significato e importanza le anticipazioni su nuovi Google Pixel 3a, versioni economiche dei top di gamma attuali che il colosso dovrebbe presentare il 7 maggio.