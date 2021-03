I prezzi degli SSD potrebbero aumentare per la mancanza di controller

Il prezzo degli SSD potrebbe subire una impennata nei prossimi mesi, poiché alcuni brand si trovano a dover affrontare un rallentamento dell’offerta da parte dei produttori e in particolare da Samsung.

TrendForce prevede aumenti dei prezzi dal 3 all’8% circa per il secondo trimestre. Un primo porblema riguarda una maggiore domanda di computeter portatili per via del telelavoro, al punto che si stanno verificando mancanza di controller dedicati alle unità in questione.

Alle difficoltà sulle fornitire, si è aggiunto anche il problema dell’ondata di freddo che lo scorso mese ha colpito improvvisamente il Texas. Samsung ha uno stabilimento di produzione di semiconduttori ad Austin; e TrendForce riferisce che la produzione è stata sostanzialmente interrotta dalla seconda metà di febbraio a causa della tempesto di freddo che ha paralizzato lo stato.

Le cose stanno pian piano tornando alla normalità ma bisognerà attendere almeno fino alla fine di marzo affinché la produzione arrivi al 90% della sua capacità. Ill 10% di questa unità produttiva si occupa dei controller SSD. Samsung li utilizza per le proprie esigenze, ma fornsice questi chip ad altri fornitori di SSD che a loro volta li vedono a vari produttori di computer. Le consegne ne risentiranno dunque e vari fornitori di SSD aumenteranno con molta probabilità i loro prezzi.

Non è dato sapere se il problema riguarda anche Apple che progetta in proprio i controller ma che si affida, a quanto pare, anche alla fabbrica di Austin per questi componenti.

