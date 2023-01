Auricolari senza fili firmati Disney in sconto a 19,23 €

Non sono auricolari da bambini quelli firmati Disney che trovate attualmente in offerta online, ma piuttosto una curiosa alternativa ai soliti auricolari, sicuramente apprezzati dai fan di Topolino.

Ciò che li rende del tutto particolari è la custodia, che ha forma di una sfera fortemente schiacciata. Una metà, il coperchio, è completamente trasparente e lascia intravedere gli auricolari riposti al suo interno; l’altra metà è di colore bianco (o nero, dipende dalla versione che decidete di acquistare) e vi trovate stampato Mickey Mouse a colori in assetto da astronauta, con tanto di tuta spaziale e circondato da razzi e pianeti stilizzati sullo sfondo.

Gli auricolari invece non presentano segni distintivi della Disney ma sono piuttosto sobri ed eleganti, diremmo esteticamente molto simili agli AirPods. A ricordare questi ultimi è soprattutto l’estremità che si infila nell’orecchio, che ha la caratteristica forma degli auricolari di Apple, con uno stelo corto invece paragonabile a quello dell’edizione Pro.

Estetica a parte, montano driver da 13 millimetri e troviamo una batteria da 30 mAh su ciascun auricolari mentre la custodia di ricarica ne incorpora una da 300 mAh che si ricarica tramite USB-C. C’è la tecnologia di riduzione intelligente del rumore e il Bluetooth 5.0 per il collegamento senza fili all’insegna della stabilità del segnale e del risparmio energetico. Complessivamente, ciascun auricolare pesa 13,5 grammi.

La promozione

Questi auricolari sono una valida scelta per chi è appassionato Disney e possono rappresentare una bella idea regalo specialmente in questo momento che sono fortemente scontati. Normalmente infatti costano 54,70 € ma con l’offerta in corso risparmiate il 64%, perciò li pagate 19,23 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.