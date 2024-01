Sconto frullatore smart Xiaomi con piastra riscaldante, solo 66,99€

Un frullatore smart a solo 66 euro. Ecco una delle offerte che troviamo oggi su Amazon grazie al ribasso di prezzo praticato da un rivenditore molto affidabile come Fabio Store sullo Xiaomi Smart Blender proposto a 66,99€ invece di 149,99€ (prezzo Xiaomi)

Questo accessorio è molto interessante perché promette di essere un perfetto compagno per la cucina dove preparerà frullati salutari, succhi di frutta e zuppe oppure triterà il ghiaccio e miscelerà bevande calde e fredde.

Tra le peculiarità una piastra riscaldante (800 – 950 W), perfetta per lavorare, appunto, zuppe e altre bevande calde. Ha anche un sensore che monitora la velocità in tempo reale e potenza regolata automaticamente in base al carico, per evitare decelerazioni dovute al peso elevato, garantendo così una perfetta miscelazione degli ingredienti.

Il sistema è controllato da una manopola OLED, che funziona anche come display e due pulsanti a sfioramento.

La connessione all’app Xiaomi Home permette di programmare o avviare la miscelazione da remoto, o per inviare ricette dal cloud. Si possono anche programmare anticipatamente le tue ricette fino a 12 ore, garantendo fino a 4 ore di isolamento termico.

Tra le sue caratteristiche

8 modalità di funzionamento

9 impostazioni di velocità

Motore ad alta potenza

fino a 1,2 L di bevande calde o 1,6 L di bevande fredde per volta

8 lame in acciaio inox con taglio multiangolo

con taglio multiangolo il vetro robusto è in grado di sopportare il raffreddamento e il riscaldamento rapidi

Il frullatore smart di Xiaomi costerebbe 149,99 €. Su Amazon costa però molto meno, solo 66,99 €. Il venditore è l’eccellente Fabio Store che è su Amazon da molti anni e propone a prezzi interessanti tanti prodotti di elettronica.

Se siete disposti ad aspettare un po’ di più, potete anche comprarlo direttamente da Amazon a solo 59,99€