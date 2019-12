Auricolari TWS F9 con funzione powerbank per cellulari a soli 11,99 euro

Se state cercando un paio di auricolari TWS di buona qualità e che possano occasionalmente diventare un salvavita per il cellulare, comprate gli F9 attualmente in promozione su Ebay a soli 11,99 euro.

La particolarità di questa soluzione risiede innanzitutto nella possibilità di poter sfruttare la batteria incorporata nella custodia per ricaricare un cellulare in situazioni di emergenza. Può cioè diventare di fatto una powerbank per risvegliare un telefono completamente scarico ed usarlo per una chiamata rapida.

Oltre a questo la custodia può essere utilizzata anche come supporto: una volta aperta infatti il cellulare si può posizionare su di essa con orientamento orizzontale per guardare in tutta comodità un film o un video su YouTube poggiandolo sulla scrivania o su un qualsiasi altro tavolo o piano di lavoro.

Per di più la custodia degli auricolari F9 incorpora uno schermo LED sul quale è possibile leggere istantaneamente la percentuale di energia residua nella batteria: in questo modo si può tenere d’occhio i consumi perfino senza aprire la custodia visto che il coperchio superiore è semi-trasparente.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo l’impermeabilità degli auricolari, che così possono essere utilizzati senza pensieri anche sotto la pioggia oppure in palestra in quanto resistono tranquillamente anche al sudore.

La batteria si ricarica via microUSB in circa 2 ore e promette un’autonomia di 4 ore per ciascun auricolare. Queste cuffie sono dotate di Bluetooth 5.0 e di tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la qualità delle telefonate.

Queste ultime, insieme alla musica, si gestiscono tramite un controller touch esterno che riconosce gli sfioramenti del polpastrello. Per finire in dotazione ci sono tre gommini di diverse misure per adattarli alla conformazione della propria cavità auricolare e c’è un sistema di accensione automatica per far sì che ciascuna cuffia sia subito riconosciuta dal telefono abbinato non appena la si rimuove dalla custodia.

Se siete interessati all’acquisto, gli auricolari F9 sono al momento in offerta su Ebay a soli 11,99 euro. Sono venduti da shocwo2015, che gode di oltre 28.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,7%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.