AYANEO è un mini retro PC da gaming con design che si ispira al primo Mac

AYANEO ha ufficialmente presentato Retro Mini PC AM01, un minuscolo PC da gaming con design vagamente ispirato al primo Macintosh.

AM01 è disponibile per i pre-ordini con prezzi che partono per gli early bird da 149$ per configurazioni con AMD Ryzen 3 3200U, 8GB di memoria RAM e storage da 256GB. Il prezzo riservato agli “early birds” diventerà successivamente 199$. Le configurazioni con Ryzen 7 5700U partiranno da 219$ per gli early bird e fino a 379$ per varianti con 32GB di RAM e unità SSD da 1TB.

Il produttore riferisce che AM01 è espandibile fino a 64GB con RAM dual-channel DDR4 e fino a 2TB di storage. È presente anche una interfaccia SATA 3.0 con supporto SSD o HDD da 2,5″ e 3,5″.

La variante con Ryzen 7 5700U vanta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, quelle che costano di meno (le varianti con Ryzen 3) hanno Wi-Fi 5 e Bluetooth 4. All’interno del mini PC è presente un sistema di dissipazione con 4 dissipatori in rame.

Sul versante connettività abbiamo: una porta USB-C 3.2 Gen1, tre porte USB 3.2 Gen2 e una USB2. È presente un jack da 3,5mm per cuffia e la macchina richiede un alimentatore esterno. Non mancano: gigabit Ethernet e uscite DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Il produttore riferisce che è possibile gestire video a 4K a 60fps e che la macchina supporta la gestione di due monitor.

Il case del mini-PC è compatto (largo 132mm e alto 64,5mm), e il peso è di 486g. È possibile personalizzarlo con alcuni elementi decorativi magnetici, compreso il badge a sinistra (che ricorda un po’ il primo Macintosh), e sono disponibili anche una serie di adesivi per personalizzare lo “schermo” (finto).

AM01 arriva con Windows 11 Home Edition preinstallato (se si sceglie la configurazione con RAM e SSD). Il produttore afferma che la versione con APU Ryzen 7 può essere usato per giochi mainstream utilizzabili online, e giochi “AAA” non troppo complessi.

L’idea alla base di questo prodotto (presentata susl ito di crowdfunding Indiegogo) è coniugare compattezza e convenienza del mondo barebone, strizzando l’occhio ai nostalgici dell’estetica anni 80/90.