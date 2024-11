Backup su iCloud di iPhone, da dicembre servirà almeno iOS 9

Pubblicità

A partire da dicembre 2024 per eseguire il backup degli iPhone su iCloud servirà iOS 9 o un sistema seguente. Non saranno più supportati i dispositivi (iPhone e iPad) con iOS 8 o precedenti.

Lo riferisce Apple in un documento di supporto tecnico nella quale spiega come continuare a eseguire il backup di dispositivi e dati in iOS 8 o versioni precedenti.

Apple spiega: “A partire dal 18 dicembre 2024, i backup dei dispositivi richiederanno iOS 9 o versioni successive. In questo modo, ci allineiamo più strettamente con i nostri requisiti software minimi pubblicati. Fino a questa data, sarai in grado di utilizzare il servizio normalmente. Successivamente, i tuoi dati di backup verranno eliminati a meno che non esegui l’aggiornamento a iOS 9 o versioni successive”.

Dopo il 18 dicembre 2024, se si è in possesso di dispositivi con iOS da 5 a iOS 8:

Non sarà possibile creare nuovi backup per questi dispositivi.

I backup esistenti su questi dispositivi non saranno accessibili.

Apple spiega che tutte le app, i dati e i contenuti sul iPhone, iPad o iPod touch rimangono sul dispositivo. Per continuare a utilizzare il backup di iCloud, si suggerisce di aggiornare l’iPhone o iPad a iOS 9 o versioni successive. Oppure di eseguire manualmente il backup del dispositivo su un Mac o PC con iTunes o Finder.

La scelta di bloccare i backup di vecchi dispositivi è probabilmente legata a una transizione iniziata con iOS 9, come suggerisce Nicolás Alvarez su X: a partire da questa versione, i backup su iCloud si basano sulla tecnologia CloudKit, mentre il backup su iCloud introdotto con iOS 5 sfruttava un sistema completamente diverso. Ipotizziamo che Apple intenda semplificare la sua infrastruttura server chiudendo quelli dedicati al vecchio meccanismo di backup.

Apple ha recentemente aggiornato Termini e condizioni di iCloud. A questo indirizzo vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere su iCloud (a cosa serve, come si usa, su quali dispositivi funziona, ecc.).