Volate senza supplementi con le low cost con questo bagaglio da 23,7€

Pronti a partire per le vacanze sfruttando i prezzi bassi di una low cost? Pronti e a maledire il momento in cui non avete preso bene le misure del vostro bagaglio a mano trovandovi a dover pagare un supplemento? Vi sareste risparmiati la seconda parte se aveste letto il nostro articolo che vi dice esattamente che cosa vi serve per evitare il supplemento. Leggetevi quel che vi abbiamo detto lo scorso anno oppure semplicemente compratevi questo di Xkdoai in sconto a solo 23.74€.

In sintesi quel che dovreste comprare se non volete pagare è in bagaglio che può essere collocato sotto il sedile di fronte a voi. Le misure variano a seconda della compagnia aerea ma quelle delle due principali low cost dl nostro paese, Ryanair 40x20x25 o se viaggiate con Easyjet 45 x 36 x 20, rispondono a quelle del bagaglio che vi segnaliamo che misura 40x20x25.

Oltre alla misura il bagaglio Xkodoai, che ovviamente funziona anche come zaino, è perfetto anche per altre ragioni

Significativa capacità di 20L

Nelle tasche laterali dello zaino per bottiglie d’acqua o bevande

tasca antifurto nascosta sul retro della schiena

comparto dedicato ai computer portatili fino a 14 pollici

Foro per uscita di un cavo per la ricarica del telefono

Tasca laterale interna per pantofole

Cinghie di compressione interne

tessuto impermeabile

Spallacci rinforzati

Questo bagaglio viene offerto oggi in sconto a 23,74€. Il suo prezzo medio nel corso degli ultimi giorni è stato di 27,99€.