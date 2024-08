Il sensore d’acqua SwitchBot con allarme sonoro funziona senza hub

Pubblicità

Se in origine SwitchBot era conosciuta maggiormente per i dispositivi per rendere smart interruttori meccanici e tende, nel corso degli anni ha ampliato le periferiche destinate alla cara intelligente. Tra gli ultimi prodotti arrivati, già disponibile su Amazon, c’è il sensore per rilevare le perdite di acqua.

La prima particolarità è la possibilità di ricevere notifiche istantanee di eventuali perdite senza bisogno di hub: una volta connesso al Wi-Fi, infatti, l’utente, riceverà notifiche via e-mail e app in tempo reale per gocciolamenti, perdite o allagamenti, senza necessità di acquistare un hub aggiuntivo. Peraltro, è possibile condividere il dispositivo con la famiglia, permettendo a tutti di monitorare lo stato della casa in qualsiasi momento.

Dotato di quattro sonde sensore posizionate sia in alto che in basso, il dispositivo è capace di rilevare livelli d’acqua anche molto bassi, fino a 0,5 mm. Questo vuol dire che se i tubi perdono e il pavimento si bagna, il sensore emetterà immediatamente un allarme sonoro.

Presenta una sonda estesa di 1 metro, così da permettere di monitorare i livelli d’acqua in piscine, vasche da bagno e acquari. Può essere posizionato anche in spazi ristretti, come all’interno di frigoriferi o lavatrici ed è certamente adatto per case, magazzini, scantinati, lavandini, scaldabagni, e in tutti i luoghi in cui sono presenti tubature.

Oltre alle notifiche e alle mail inviate sullo smartphone, il sensore offre anche una allarme sonoro da 100 dB, così che l’utente possa essere avvisato anche se la perdita avviene in cantine, soffitte o altre aree distanti, senza necessità di controllare lo smartphone.

Naturalmente, è impermeabile IP67 e offre un’autonomia fino a 18 mesi. Le pile sono incluse e prima di scaricarsi il dispositivo invierà una notifica allo smartphone per consentirne la sostituzione e non rischiare che si scarichi al momento del bisogno.

Su Amazon è possibile acquistarlo singolarmente o in bundle da tre pezzi per un maggiore risparmio.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...