La powerbank Bakeey è magnetica e in sconto a meno di 15 €

Ecco una batteria per non restare a secco di energia e ritrovarsi col telefono scarico proprio sul più bello: la Bakeey HT-DX126 che in questo momento comprate a un quarto del suo normale prezzo di listino è un accessorio indispensabile per ricaricare i dispositivi in mobilità, e senza bisogno di portarsi dietro i cavetti.

Sul dorso infatti ne troviamo incastonati tre: uno ha la spina Lightning per ricaricare gli iPhone e gli iPad che usano questa porta; l’altro invece ha il connettore USB-C per ricaricare tutto il resto; il terzo ha la spina USB-A ma funge da ingresso per ricaricare la batteria.

Lungo un bordo invece troviamo altre tre porte, che funzionano invece con cavetti esterni: una microUSB e una USB-C che si possono usare come ingresso alternativo per ricaricare la batteria, mentre la porta USB-A funge da uscita per la ricarica di altri dispositivi.

È anche abilitata alla ricarica wireless: grazie al sistema magnetico infatti si può agganciare al dorso degli iPhone con tecnologia MagSafe (anche senza togliere la custodia, se ne indossa una) e ricaricarne la batteria senza dover collegare alcun cavetto.

Il bello è che tutto questo funziona contemporaneamente ai cavetti, sicché è possibile ricaricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi: un telefono tramite piastra magnetica wireless, un iPhone o un iPad usando il cavetto Lightning incorporato, un altro dispositivo col cavetto USB-C, e il quarto collegando il cavetto all’uscita USB-A.

Non solo: la ricarica è passtrough, ovvero è possibile ricaricare la batteria e contemporaneamente il telefono tramite la piastra wireless. In questo modo, se lo si fa di notte, al mattino avremo batteria e telefono completamente carichi.

Questa batteria misura circa 11 x 7 x 2 centimetri, è da 10.000 mAh e la percentuale di energia residua si può tenere d’occhio tramite lo schermo LED incorporato lungo il bordo in cui si trovano le tre porte sopra descritte.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 79% andando a spendere intorno ai 15 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.