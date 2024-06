Fujifilm instax mini LiPlay, la foto-stampante si ricarica via USB-C

Pubblicità

Il gusto di veder stampate subito le foto appena scattate sopravvive anche al digitale, e per l’estate 2024 ci sono due novità in casa Fujifilm: una di queste è la colorazione Verde Salvia per la instax WIDE 400, l’altra è la ibrida instax mini LiPlay 2 che adesso si ricarica come un cellulare. Non vi avevamo mai parlato di queste due istantanee, ma lo facciamo adesso approfittando degli aggiornamenti in arrivo tra poche settimane.

Il lancio per entrambe è stato fissato per metà Luglio, ma già adesso si possono preordinare (anche su Amazon) in modo da averle in tempo per le ferie di Agosto e portarsele in vacanza.

Perché è vero che lo smartphone ormai non ci abbandonerà più, quindi per le foto da condividere sui social o da portare a casa l’alleato migliore non mancherà. Ma le foto più belle rimangono quelle che si possono gustare subito, toccandole con mano, attaccandole al frigo ancora calde. O magari da donare al protagonista dello scatto…subito dopo lo scatto.

Per questa sfaccettatura della fotografia come dicevamo stanno per arrivare due nuovi gioiellini in casa Fujifilm.

Fujifilm instax WIDE 400

La instax WIDE 400 rimane la stessa fotocamera istantanea con timer automatico per le foto di gruppo e un obiettivo che fa la differenza soprattutto nei primi piani e nelle macro (a partire dai 40 cm di distanza), completa di esposizione automatica e controllo del flash, sicché basta girare l’obiettivo per accenderla, inquadrare e premere il pulsante di scatto.

Ma adesso è disponibile in una nuova colorazione Verde Salvia (159,99 €), con cover abbinata da comprare a parte (29,90 €). Le pellicole invece si possono comprare in pacchi da 20 (24 €).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Fujifilm instax mini LiPlay 2

Tutta nuova invece è la instax mini LiPlay 2, dove il numero sta ad indicare appunto questo modello di seconda generazione.

Cambia innanzitutto il firmware, che dovrebbe essere buono anche per la versione che va a sostituire, ma soprattutto adesso c’è la porta USB-C per ricaricarla come fosse un cellulare. Tre sono poi le nuove varianti di colore disponibili: Verde Matcha, Bianco Nebbioso e Bronzo Intenso. Il prezzo è di 179,99 € e le pellicole si comprano in pacchi da 20 a 19,99 €.

Tutto questo senza rinunciare alle caratteristiche chiave del precedente modello, ovvero la funzione sonora per registrare i memo vocali e quella che permette di usarla in WiFi per stampare le foto scattate con lo smartphone.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...