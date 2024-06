Netflix non funzionerà più su alcune TV Sony Bravia da quest’estate

Pubblicità

Netflix ha annunciato che dal 24 luglio 2024 l’app Netflix non sarà più supportata su alcuni TV LCD Sony BRAVIA del 2014 a causa di “limitazioni tecniche”.

Sarà possibile continuare a utilizzare l’app Netflix sul TV fino al 23 luglio 2024. Dopo questa data, l’app verrà rimossa dal menu Applicazioni su tutti i modelli interessati.

L’elenco (qui i dettagl) include S90 (KD-65S9005B e KD-75S9005B), W5 (KDL-48W585B), W6 (KDL-40W605B, KDL-48W605B, KDL-48W605B), W7 (KDL-32W705B, KDL-32W706B, KDL-42W705B, KDL-42W706B, KDL-50W705B, KDL-50W706B, KDL-32W705C, KDL-40W705C, KDL-48W705C), W8 (KDL-42W805B, KDL-42W815B, KDL-42W817B, KDL-42W828B, KDL-42W829B, KDL-50W805B, KDL-50W815B, KDL-50W817B, KDL-50W829B, KDL-55W82

Ricordiamo che Netflix rimuove regolarmente l’accesso a vecchi dispositivi, per motivi tecnici (recentemente è stato annunciato l’addio al supporto anche con le Apple TV di seconda e terza generazone).

I vecchi dispositivi non offrono in molti casi la possibilità di gestirei codec più recenti o motivazioni tecniche simili. In alcuni casi, si tratta anche semplicemente di un problema di accesso a Internet legato alla mancanza di aggiornamenti presso i produttori.

In alcuni casi il mancato supporto è palese per via del brand o della quantità dei prodotti “coinvolti” (Apple TV, i televisori LCD di Sony…), in altri casi neanche più si fa caso al probnlema (sapevate, ad esempio, che era possibile usare Netflix dalla PlayStation 2 sfruttando un disco che permetteva di avviare l’app Netflix, e mostrare il catalogo dei film disponibili in streaming?).

Netflix sta intando sperimentando il restyling della home page sulla sua app per Apple TV; secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi della più grande revisione a livello visivo degli ultimi anni, con modifiche che includono titolie e descrizioni più definiti sullo schermo.