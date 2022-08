Baseus lancia il suo AirTag a circa 14 euro

da quando Apple ha rilasciato il suo AirTag, i tracker bluetooth sono diventati davvero una moda, anche perché sono davvero utili per ritrovare oggetti smarriti. Non servono sborsare cifre importanti per averne uno, e Baseus ha lanciato il proprio tracker a partire da 14 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il funzionamento è davvero semplice e immediato. Per poter utilizzare il tracker è necessario scaricare l’app di supporto su iPhone o Android e registrare il dispositivo. Da questo momento in poi il gioco è fatto: sarà sufficiente collegare il tracker alle chiavi, o agli altri oggetti da tracciare, per poterlo ritrovare in qualsiasi momento.

Il tracker ha una sirena incorporata in grado di lanciare un allarme di volume compreso tra 80 e 100 dB, ed è in grado di funzionare indoor in un raggio di circa 10 metri. In ogni caso, tramite app, sarà possibile anche guardare l’ultima posizione in cui si è lasciato il tracker, quindi anche a distanze superiori. La batteria integrata, invece, fornisce un’autonomia fino a circa 365 giorni.

Da notare, che il tracker ha una sorta di funzione allarme: nel momento in cui fuoriesce dal raggio del proprio smartphone inizia a suonare, così da non dimenticare o lasciare indietro alcun oggetto importante. In questo senso potrebbe essere utile per tenere sotto controllo i propri figli, magari in eventi dove c’è tanta confusione, per evitare che si allontanino.

E’ possibile acquistare due diversi modelli, che si differenziano per forma e batteria interna: il modello T2 Pro dura 365 giorni, mentre il modello T2 ha una batteria da 180 giorni. Quale che sia il tracker scelto, comunque, entrambi hanno un design davvero sottile, così da poter impiegare il tracker in qualsiasi contesto.

Per acquistare il tracker Baseus il link su cui cliccare è direttamente questo.