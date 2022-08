Apple estende a 3 anni la garanza su iPhone 12 e iPhone 12 Pro per audio assente

Apple ha portato da due a tre anni le riparazioni gratuite per gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro con la problematica di audio assente. Già nell’agosto del 2021 Apple aveva riconosciuto il problema su un piccolo quantitativo di iPhone, ma adesso annuncia di aver prolungato il periodo di riparazione gratuita fino a 3 anni.

I dispositivi interessati sono stati prodotti tra ottobre 2020 e aprile 2021 e accorgersi della problematica è relativamente semplice: se il vostro iPhone 12 o iPhone 12 Pro non emette suoni dal ricevitore durante le chiamate (in uscita o in arrivo), potrebbe essere idoneo all’assistenza. In questo caso Apple o un Centro Assistenza Autorizzato Apple riparerà gratuitamente i dispositivi idonei.

Da notare, come evidenzia Apple, che i modelli iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max non rientrano in questo programma. Ovviamente, l’iPhone verrà esaminato prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo a questo programma. Per farlo è sufficiente:

Trovare un Centro Assistenza Autorizzato Apple;

Fissare un appuntamento in un Apple Store;

Contattare il supporto Apple per organizzare il servizio Mail-In tramite il centro riparazioni Apple.

Prima dell’assistenza, è sempre necessario eseguire un backup del proprio iPhone su iCloud o sul computer. Per sapere come effettuare il backup vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

Nel caso in cui l’iPhone presenti un problema non correlato a quello del sonoro, e che impedisce di portare a termine la riparazione (come il display incrinato) sarà prima necessario riparare questo problema, naturalmente a spese dell’utente.

Apple può limitare il servizio di riparazione al Paese o all’area geografica in cui è stato acquistato il prodotto. Per i dispositivi iPhone 12 o iPhone 12 Pro acquistati in un Paese SEE, l’assistenza è disponibile anche negli altri Paesi SEE.

Come già anticipato, il programma copre i dispositivi iPhone 12 o iPhone 12 Pro interessati per 3 anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.